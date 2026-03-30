CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

МИА ускорило наем линейного персонала с HRlink

Вендинговый оператор «МИА» автоматизировал кадровое делопроизводство с помощью сервиса кадрового ЭДО HRlink. Отказ от бумаги сделал процессы в HR-департаменте удобнее и быстрее, что ускорило наем персонала. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

«Межотраслевое инвестиционное агентство» (МИА) работает на рынке оптовой неспециализированной торговли с 2014 г. Компания занимается продажей холодных и горячих напитков, сэндвичей, снековой продукции через вендинговые аппараты, а также размещением рекламы на торговых автоматах.

Численность персонала группы компаний в 2025 г. составляла 350 человек, при этом до половины сотрудников приходилось на технические команды, занятые в обслуживании вендинговых автоматов. Разъездной формат работы осложнял процесс ведения кадровой документации как для HR-департамента, так и для самих сотрудников. В 2025 г. было принято решение об отказе от бумаги и переходе на электронный документооборот в HR.

При выборе решения команда МИА ориентировались на удобство и инструментарий, который должна поддерживать платформа. По результатам проведенного аудита предложений ритейлер остановился на сервисе HRlink, который устроил с точки зрения соотношения цены и качества, а также получил хорошие отзывы на рынке.

Процесс внедрения КЭДО начался в феврале 2025 г. с пилотной группы из 40 человек. На этапе знакомства с решением сотрудники отнеслись к сервису с осторожностью, однако достаточно быстро инициатива перехода на КЭДО получила позитивный отклик от команды — платформа помогает легко согласовывать графики отпусков, удаленно подавать заявления и быстро запрашивать копии документов. К концу июля компания полностью перевела кадровое делопроизводство в HRlink, чему способствовала простота решения, удобная система знаний, подготовленная командой сервиса, а также отзывчивость и оперативность технической поддержки.

Результатом внедрения HRlink стало снижение количества ошибок при оформлении документов при кратном ускорении процессов, связанных с кадровой документацией: в среднем на закрытие полного цикла оформления сотрудника уходит около 15 минут.

«Переход на КЭДО дал старт цифровизации в МИА. HRlink сделал преимущества автоматизации настолько очевидными, что в 2026 мы приступили к автоматизации найма с помощью Start Link и процесса обучения. Поэтапная цифровизация улучшила внутренние процессы и помогла закрыть главную проблему — боязнь изменений. HR-департамент стал лидером изменений в компании», — сказала Евгения Бронникова, директор по персоналу МИА и основатель консалтингового агентства.

«Сервис HRlink позволил АО “МИА” за 6 месяцев полностью автоматизировать кадровое делопроизводство, сократив цикл найма до 15 минут. Удобные инструменты платформы эффективно решили проблемы КДП в компании, где много сотрудников имеют разъездной формат работы. Это еще раз подтверждает преимущества КЭДО для ритейла», — сказал Данила Морогин, генеральный директор HRlink.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

