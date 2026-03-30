Лифты подстраиваются под жителей: девелопер «Мангазея» и Институт ИИ МФТИ создали интеллектуальную систему проектирования лифтовых узлов

Компания «Мангазея» совместно с Институтом искусственного интеллекта МФТИ разработали цифровую платформу для подбора оптимальной конфигурации лифтов в жилых комплексах и бизнес-центрах. Решение позволяет находить алгоритм, который минимизирует время ожидания при заданных ограничениях по площади, скорости и количеству кабин. Система поддерживает сложные сценарии и неочевидные решения: групповую работу лифтов, логику выбора кабины при вызове, динамическое распределение свободных лифтов в зависимости от нагрузки. Технология уже прошла успешную валидацию на действующем объекте девелопера.

На сегодняшний день проектирование лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) традиционно опирается на усредненные нормативы ГОСТ и СП, которые не всегда учитывают реальное поведение резидентов и динамику пассажиропотоков в течение дня. Новая платформа подходит к задаче иначе: она создает цифровой двойник здания, населяет его тысячами агентов-пассажиров с разными поведенческими сценариями, моделирует их перемещения на протяжении суток и подбирает топ-10 оптимальных конфигураций под целевое время ожидания, например, не более 40 секунд.

В строящемся жилом проекте премиум-класса АУРА от «Мангазеи» (высотность 40+ этажей) система предложила конфигурацию из четырех лифтов вместо пяти при времени ожидания не более 39 секунд. В проектируемом бизнес-центре класса «А» (28 этажей) время ожидания сократилось с 48 до 37 секунд за счет оптимизации разбиения лифтов на группы и подбора грузоподъемности кабин.

«Комфорт пользования вертикальным транспортом особенно важен в высотных проектах, где оптимизация работы лифтов имеет принципиальное значение. Разработанная нами платформа позволяет еще на этапе проектирования смоделировать жизнь здания и учесть все нюансы, влияющие на динамику движения. Тем самым мы создаем проекты, в которых время ожидания лифта в полной мере соответствует заявленным клиенту классу и параметрам», — отметила директор по техническому, экономическому и надзорному сопровождению строительных объектов компании «Мангазея» Екатерина Матухина.

«Валидация модели на действующем объекте девелопера «Мангазея» (ЖК «Ты и Я») подтвердила ее точность: расхождение по времени работы лифтовых приводов составило менее 10%. Платформа выявляет неочевидные зависимости: например, изменение этажа разбиения групп лифтов всего на один этаж может повлиять на время ожидания до 30%. Такие инсайты недоступны при ручном проектировании», — сказала руководитель группы разработчиков Института ИИ МФТИ Нинель Камышникова.

«Девелоперы десятилетиями проектируют лифтовые узлы по усредненным нормативам, которые не имеют отношения к тому, как люди реально живут в здании. Мы с «Мангазеей» это изменили: наша система впервые проектирует лифты не от ГОСТа, а от человека — его маршрутов, расписания, привычек. Это другой уровень инженерного проектирования, и мы видим спрос на такой подход далеко за пределами одного девелопера», — сказал директор Института искусственного интеллекта МФТИ Азамат Жилоков.

Архитектура решения включает веб-интерфейс для проектировщиков, оптимизатор на основе генетических алгоритмов и симулятор лифтового узла. Платформа доступна для пилотного внедрения проектировщикам и девелоперам с возможностью интеграции в существующие BIM-процессы.