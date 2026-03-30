GreenData внедрила отечественную систему управления обращениями Altevics

Российский разработчик low-code платформы GreenData завершил внедрение системы управления обращениями Altevics. В 2026 г. компания окончательно перейдет на актуальную версию решения, которая включает расширенные возможности в области искусственного интеллекта (ИИ), углубленной аналитики и интеграционных решений. Об этом CNews сообщили представители GreenData.

Перед командой GreenData стояла задача создать единую платформу для обработки обращений партнеров и внутренних пользователей. Новая система должна была обеспечить не только сквозную прозрачность процессов, но и контроль исполнения обязательств.

В качестве решения была выбрана ITSM-система Altevics от российского разработчика Cleverics, построенная на low-code платформе GreenData. В результате внедрения нового решения партнеры GreenData, реализующие свои продукты на базе платформы как самостоятельно, так и с привлечением проектных команд, получили централизованную систему коммуникации и с пользователями, и со службой техподдержки.

В ходе внедрения системы была выстроена архитектура, которая автоматически учитывает параметры договоров, перечень оказываемых услуг и условия SLA. Это позволяет рассчитывать сроки выполнения задач, контролировать дедлайны и своевременно уведомлять руководство об изменениях.

Внедрение Altevics позволило GreenData полностью централизовать взаимодействие между сотрудниками и партнерами. Все обращения регистрируются и обрабатываются теперь в «едином окне», что исключает разрозненность каналов и гарантирует сохранность истории переписки.

Кроме того, сотрудники компании и партнеры получили доступ в режиме реального времени к статусам заявок, срокам исполнения и данным об ответственных специалистах. Автоматизация SLA позволяет отслеживать критические сроки выполнения задач и информировать о случаях их нарушения.

Генеративный ИИ снимает главный барьер цифровой трансформации БТИ
Генеративный ИИ снимает главный барьер цифровой трансформации БТИ Цифровизация

Помимо этого, новая система позволяет объективно оценивать и учитывать трудозатраты. Решение фиксирует «чистое» время работы специалистов, исключая простои и ожидание, а также отображает остатки лимитов по договорам для каждого партнера. Благодаря стандартизации и автоматизации процессов подключение новых партнеров происходит без потери качества сервиса.

«Проект для GreenData — это пример грамотной кастомизации коробочного решения. При этом, перед внедрением, мы доработали продукт под специфику GreenData, чтобы его возможности максимально точно соответствовали задачам и внутренним регламентам заказчика. Так, мы настроили не только автоматизированную отчетность на базе шаблонов из договоров, включая внешние формы для партнеров, но и систему самообслуживания. Теперь механизм саморегистрации обращений позволяет консолидировать все запросы из разных каналов коммуникаций в едином интерфейсе, а заявители видят прозрачный статус по каждой задаче», — сказал Олег Скрынник, управляющий партнер компании Cleverics.

«Для нас было принципиально важно продолжить выстраивание предсказуемой модели поддержки партнеров с прозрачным контролем сроков и трудозатрат. Внедрение Altevics позволило нам систематизировать работу, исключить потери в коммуникациях и обеспечить единые правила обработки обращений. Это повысило управляемость процессов и качество взаимодействия с партнерами», — отметил Михаил Дмитренко, руководитель направления технической поддержки GreenData.

Другие материалы рубрики

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

В России создан первый в мире лазерный микроскоп для ранней диагностики рака

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов

СМИ: Власти попросили российских сотовых операторов ввести спецплату для активных пользователей VPN

«Сбер» перешел на российское решение для анализа кода

Внезапная оттепель. Сверхдорогая и дефицитная память DDR5 резко подешевела

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2026 году: выбор ZOOM

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
