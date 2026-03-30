«Гамма Тех» внедрила отечественную САПР «Гамма» в учебный процесс СевГУ

Компания «Гамма Тех» (направление систем автоматизированного проектирования корпорации ITG) реализовала комплексное внедрение САПР «Гамма» в образовательные программы Севастопольского государственного университета. Решение предоставило студентам доступ к современному отечественному инженерному ПО, усилило практическую подготовку и создало единую цифровую среду для проектирования и моделирования СВЧ-устройств. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

Платформа изначально создавалась внутри университета как исследовательский инженерный проект и затем была масштабирована до полноценного продукта, что позволило органично внедрить ее в учебный процесс СевГУ, учитывая специфику дисциплин и потребности студентов.

Необходимость внедрения системы была обусловлена комплексом задач. Университет стремился обеспечить доступ к современным инструментам численного электродинамического моделирования, стандартизировать лабораторные работы, повысить наглядность изучения волноводов, резонаторов, антенн и СВЧ-устройств, а также сформировать сквозную подготовку студентов от бакалавриата до магистратуры и поддержать технологическую независимость.

Программное обеспечение организовано поэтапно, по принципу «снизу вверх», когда освоение программы происходит вместе с ростом компетенций студентов. Решение интегрировано в бакалавриат, магистратуру и специалитет по направлениям радиотехники, инфокоммуникационных технологий, систем связи и радиоэлектронных комплексов. Оно охватывает 10 ключевых дисциплин и задействует 337 студентов.

Система используется как для лабораторных и практических работ, так и для курсовых, дипломных и исследовательских проектов. Студенты моделируют прямоугольные волноводы и распределение волн, проектируют цилиндрические спиральные антенны и печатные излучатели, анализируют диаграммы направленности, коэффициенты усиления и входное сопротивление. Бесплатные лицензии позволяют работать с ПО на личных компьютерах, расширяя возможности самостоятельной работы и закрепления знаний.

Внедрение решает ключевые образовательные и технологические задачи: формирует единую цифровую среду для инженерного обучения, повышает качество визуализации процессов, укрепляет практическую составляющую образования и стимулирует интерес студентов к исследовательской деятельности. Опыт СевГУ стал примером для масштабирования платформы в другие технические вузы страны.

«Главная ценность внедрения — это формирование у студентов навыков работы с реальными инженерными инструментами и моделями, близкими к промышленным стандартам. Они получают опыт, который позволяет сразу применять знания в профессиональных проектах, а университет формирует среду, где обучение и практика полностью связаны. Использование отечественного решения САПР «Гамма» помогает продвигать российские технологии и укреплять технологическую независимость», — отметил Роман Тихонов, генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG.

