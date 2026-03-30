Atalian Global Services ускорил кадровые процессы на 40% с помощью Saby

В России у компании Atalian Global Services работает 1500 сотрудников в 11 регионах, большинство из которых трудятся вне офисов, на объектах клиентов. Распределенность и высокая доля иностранных сотрудников создавали сложности: документы приходилось пересылать почтой, а при проверках миграционных органов нужно было иметь бумажные копии трудовых договоров под рукой.

Компания искала решение, которое позволило бы ускорить работу с документами, снизить риски и при этом сохранить привычные кадровые процессы. Saby Staff помог решить эти задачи комплексно.

Во‑первых, работу с документами удалось ускорить без изменения привычной учетной системы. Модуль расширения КЭДО позволил подписывать документы прямо в «1С:ЗУП» — кадровикам не пришлось переключаться между системами. Во‑вторых, мобильное приложение Saby My обеспечило быстрый доступ к трудовым договорам и другим документам, что особенно важно для иностранных сотрудников и тех, кто работает на объектах. В-третьих, интерфейс Saby Staff был адаптирован под фирменный стиль Atalian Global Services, чтобы система выглядела как часть корпоративной среды, а не как сторонний сервис.

Внедрение проходило в два этапа. Сначала пилотная команда из административного персонала отработала ключевые процессы: прием и перевод сотрудников, оформление отпусков, заказ справок, подписание заявлений и приказов. Кадровики освоили систему и стали внутренними консультантами для руководителей. На втором этапе систему масштабировали на шесть юридических лиц, подключив 300 иностранных сотрудников. Все прошли обучение с наглядными инструкциями и практическими сценариями работы.

Сегодня кадровики работают с 20 процессами в Saby Staff. Документы фиксируются в системе, сотрудники подписывают их мгновенно, а кадровые специалисты видят актуальное состояние и сразу возвращают подписанные документы в «1С». Мобильное приложение стало ключевым инструментом для сотрудников вне офиса: при проверке миграционных органов трудовой договор можно показать прямо с телефона.

В результате время работы с кадровыми документами сократилось на 40%. Все ключевые процессы переведены в цифровой формат, а компания полностью защищена от юридических рисков.

«Для нас Saby — это в первую очередь защита. 70% сотрудников — иностранцы, и теперь они в любой момент могут открыть трудовой договор в телефоне и предъявить его при проверке. Второй момент — распределенность команды. С Saby Staff все работает мгновенно, больше не нужно пересылать документы и месяц ждать подписания. Весь цикл с учетом согласований занимает не больше двух часов. Это колоссальная разница в скорости и прозрачности», — сказала Татьяна Петрова, директор по персоналу Atalian Global Services.

В планах Atalian Global Services — интеграция Saby Staff с Bitrix24, чтобы выстроить полный digital‑цикл сотрудника: от адаптации и развития до завершения работы.