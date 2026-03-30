Arenadata Catalog обеспечивает доступ к метаданным SAP BW с помощью нового коннектора

Arenadata Catalog (ADC), система управления корпоративными данными и инструмент для внедрения практик Data Governance, получила возможность работы с метаданными SAP BW. Это стало возможным благодаря новому коннектору, созданному совместно с компанией Sapiens solutions. Об этом CNews сообщил представитель Arenadata.

SAP BW представляет собой закрытую систему, из которой стандартными средствами невозможно извлечь метаданные. Аналитикам доступны лишь технические отчёты в табличном виде, в то время как разработчики взаимодействуют с абстракциями, построенными поверх них.

Разработанный коннектор обеспечивает извлечение метаданных специфических объектов SAP BW, которые отсутствуют на физическом уровне таблиц базы данных, включая: описания объектов; источники данных; происхождение данных (Data Lineage).

Решение уже применяется в сложных гибридных ландшафтах, где российские программные продукты интегрированы с системами SAP BW. Коннектор позволяет описать и взаимосвязать метаданные разнородных систем в едином каталоге, а информацию об объектах SAP BW, ранее доступную лишь специалистам узкого профиля, сделать понятной всем пользователям Arenadata Catalog.

«Создание подобной интеграции — крайне сложная задача. Разработчики Sapiens solutions и DataCatalog создали решение, которое стабильно извлекает метаданные из SAP BW без риска деградации производительности системы и с полным соблюдением требований безопасности. Загруженные объекты органично интегрируются в каталог и удобны для нативного использования», — сказал Игорь Моисеев, директор по развитию бизнеса DataCatalog (группа Arenadata).

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления
Как превратить ERP из учетной системы в систему управления цифровизация

«SAP BW — это закрытая система с абстрактными метаданными, недоступными через SQL. Коннектор позволяет извлекать ключевые типы объектов, не вмешиваясь в ядро. На российском рынке нет аналогов для загрузки метаданных SAP BW в системы класса „каталог данных“. Наша совместная разработка закрывает эту потребность и даёт возможность пользователям применять все преимущества Arenadata Catalog для описания интеграций SAP BW с другими системами», — отметил Александр Стулов, руководитель проектов Sapiens solutions.

Коннектор, созданный командами Sapiens solutions и DataCatalog, прошёл всестороннюю апробацию и уже активно применяется пользователями Arenadata Catalog. Он упрощает управление данными, ускоряет анализ происхождения данных, повышает их качество и поддерживает инициативы в области искусственного интеллекта.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/