«1С-Рарус» в Ростове-на-Дону подтвердил статус «Центр сопровождения 1С»

В марте офис «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону прошел плановый аудит фирмы «1С» и подтвердил статус «Центр сопровождения программ и информационных продуктов фирмы "1С“». Компания закрепила позицию одного из ведуших партнеров в регионе по регулярному сопровождению «1С:ИТС». Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус» .

«1С-Рарус» в Ростове-на-Дону прошел аудит и подтвердил статус «Центр сопровождения программ и информационных продуктов 1С» —поэтому рекомендуется фирмой «1С» как надежный партнер в регионе.

Офис «1С Рарус» в Ростове-на-Дону является официальным партнером «1С» с 2012 года. Работа по регулярному сопровождению пользователей выстроена по внутренним регламентам, соответствующим требованиям Стандарта информационно технологического сопровождения (ИТС) фирмы «1С».

Система менеджмента качества компании сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 и национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Процессы обслуживания клиентов, управления проектами и контроля качества услуг формализованы и регулярно совершенствуются.

Компетенции сотрудников офиса «1С Рарус» в Ростове-на-Дону подтверждены сертификатами «1С:Профессионал» на знание особенностей сопровождения, продвижения, внедрения и эксплуатации сервисов 1С:ИТС, свидетельствами аттестации по продажам, установке и настройке сервиса «1С Отчетность», а также по работе с приложением и личным кабинетом «1С Коннект». Аудит Центров сопровождения проводится раз в пять лет, а для поддержания экспертности сотрудники дополнительно проходят регулярные внутренние проверки.

Александр Бабичев, генеральный директор офиса «1С-Рарус» в Ростове-на-Дону: «Наш региональный офис входит в тройку лидеров рейтинга официальных "Центров сопровождения 1С" в Ростове-на-Дону. Это заслуга всей команды: мы внимательно и планомерно выстраивали процессы и делали ставку на долгосрочные отношения с нашими клиентами. По итогам 2025 г. индекс лояльности NPS составил 79%, а также клиенты оценили работу нашей Линий консультаций в 4,83 баллов из пяти. Для нас такие высокие оценки — знак доверия и того, что наша работа действительно важна для наших пользователей».

