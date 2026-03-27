В «Ситилинке» стартуют продажи «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57 и A37)

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» объявляет о старте продаж новых смартфонов «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57 и A37). Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

«Samsung Галакси» А57 (Galaxy A57)

Новый «Samsung Галакси» А57 (Galaxy A57) предлагает выдающуюся производительность и передовые функции искусственного интеллекта. Смартфон сочетает тонкий корпус толщиной всего 6.9 мм, качественные материалы и яркий дисплей.

6.7-дюймовый «Супер AMOLED+» (Super AMOLED+) дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает комфортную плавность интерфейса. Пиковая яркость достигает 1900 нит, гарантируя превосходную видимость даже под прямыми солнечными лучами.

За скорость работы отвечает новый процессор «Эксинос 1680» (Exynos 1680), который обеспечивает увеличение производительности центрального процессора на 12,5%, а графического процессора на 13,8%. Новинка получила до 12 Гб оперативной и до 512 Гб постоянной памяти.

Испарительная камера системы охлаждения увеличилась на 13% по сравнению с A56. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает супербыструю зарядку 2.0 мощностью 45 Вт, которая позволяет заряжать устройство до 60% за 30 минут.

«Галакси А57» оснащается тройной основной камерой с главным сенсором на 50 Мп, ультраширокоугольным на 12 Мп и макрообъективом на 5 Мп.

«Галакси А57» выполнен из прочных материалов: передняя и задняя панели покрыты ударопрочным стеклом «Горилла Гласс Виктус+» (Gorilla Glass Victus+), а боковая рамка сделана из металла. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

«Samsung Галакси» А37 (Galaxy A537)

«Галакси А37» — младший брат «Галакси А57», который получил процессор «Эксинос 1480» (Exynos 1480), который обеспечивает увеличение производительности графики на 24%. Смартфон получил 8 Гб оперативной и до 256 Гб постоянной памяти.

6.7-дюймовый «Супер AMOLED» (Super AMOLED) дисплей с частотой обновления 120 Гц обеспечивает невероятную плавность интерфейса. Пиковая яркость достигает 1900 нит. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает супербыструю зарядку 2.0 мощностью 45 Вт.

Смартфон получил тройную камеру с главным сенсором на 50 Мп, ультраширокоугольным на 8Мп и макрообъективом на 5 Мп.

Сейчас в «Ситилинке» доступны: смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb в сером корпусе и смартфон Samsung Galaxy A57 5G 8/256Gb в сером корпусе по цене 49,99 тыс. руб. На следующей неделе для покупки будут доступны остальные модели «Samsung Галакси» А57 и А37 (Galaxy A57 и A37).

