В «Микроне» назначен генеральный директор

ГК «Элемент» сообщила о том, что Гульнара Хасьянова завершает свою работу в должности генерального директора «Микрона» (входит в ГК «Элемент»). С 27 марта генеральным директором назначен Сергей Ранчин, ранее работавший на предприятии заместителем генерального директора по операционной деятельности и курировавший программу по повышению производительности труда.

Гульнара Хасьянова пришла в 2016 г. на пост генерального директора завода «Микрон» (ранее – ОАО «НИИМЭ и Микрон») и возглавляла предприятие на протяжении 10 лет. За это время в контур «Микрона» вошла производственная площадка «Светлана–Полупроводники», было создано совместное предприятие с Московским метрополитеном – «МСП», где успешно реализован выпуск карты «Тройка» с новым собственным транспортным чипом, существенно усилена инженерная инфраструктура для развития производства, освоено в серийном производстве более 400 типономиналов продукции, создан первый полностью российский микроконтроллер «Амур» на архитектуре RISC-V.

Сергей Ранчин пришел на завод «Микрон» («НИИМЭ и Микрон») в 1997 г. и прошел путь от инженера-технолога до заместителя генерального директора по операционной деятельности. В 2024 г. Сергей возглавил НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ, специализирующийся на фундаментальных и прикладных научных исследованиях в области микроэлектроники и нанотехнологий, информационных и телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, математики, физики и информатики.

«Для меня большая честь и ответственность возглавить «Микрон». Благодарю совет директоров за оказанное доверие. Микрон для меня родной завод, свою ключевую задачу на ближайшее время вижу в том, чтобы нарастить объемы производства и максимально эффективно реализовать все возможности роста предприятия», – сказал Сергей Ранчин.