В Metrika42 появился анализ инцидентов производительности «1С»

Компания Efsol, разработчик системы мониторинга «» Metrika42, объявила о выпуске обновления, которое расширяет возможности контроля производительности и доступности «1С:Предприятие». В облачной версии продукта появился новый функционал «Инциденты», предназначенный для более быстрого выявления причин просадки оценки APDEX и упрощения работы с диагностикой критичных отклонений. Для бизнеса это означает сокращение времени расследования сбоев и более прозрачный контроль стабильности ключевых систем.

Ранее пользователи Metrika42 получали метрики для самостоятельного анализа, однако для получения детализированной информации, необходимо было собирать данные из разных источников и графиков. Новый функционал в отдельном разделе аккумулирует данные по инцидентам в отдельном интерфейсе: здесь отображаются тип инцидента, дата открытия, уровень важности, база «», статус и возможность ручного закрытия с последующим переносом в архив.

Отдельное внимание в обновлении уделено детализации причин деградации APDEX. В карточке отдельного инцидента показываются проблемные ключевые операции с их оценкой, целевым и фактическим временем выполнения, количеством замеров и числом проблемных срабатываний. Если раньше специалистам приходилось вручную искать, какие операции повлияли негативно на пользовательский опыт, то теперь эта информация доступна сразу в контексте инцидента, что заметно ускоряет диагностику и снижает нагрузку на команды сопровождения.

Для более глубокого анализа система позволяет перейти от проблемной операции к конкретным пользователям и сеансам, в которых были зафиксированы отклонения. Это помогает техническим специалистам точнее локализовать источник проблемы, быстрее воспроизводить сценарии сбоев и отделять массовые деградации от единичных аномалий. В результате компания получает не просто сигнал о проблеме, а инструмент для практического расследования и устранения причин.

Еще одной важной частью обновления стала связка инцидентов с инфраструктурными метриками. Внутри детализации инцидента можно открыть графики APDEX и набор графиков метрик инфраструктуры, включая показатели процессора, памяти, дисковой подсистемы и MSSQL. Это дает возможность сопоставлять ухудшение работы «1С» с состоянием инфраструктуры и быстрее находить первопричины. При этом графики загружаются по запросу пользователя, что делает работу с интерфейсом удобнее и позволяет не перегружать систему лишними данными.

«Мы развиваем Metrika42 как инструмент, который помогает клиентам не только видеть отклонения, но и быстрее понимать их причины. Новый раздел “Инциденты” делает мониторинг 1С более прикладным: он объединяет события, детализацию проблемных операций и связь с инфраструктурными метриками, чтобы и технические специалисты, и руководители могли быстрее принимать решения», — отметил руководитель продукта Metrika42 Денис Пахомов.

С выходом обновления компания усиливает позиционирование Metrika42 как специализированной платформы мониторинга «1С», ориентированной н повышение управляемости ИТ-среды «1С» и поддержку непрерывности бизнес-процессов.

