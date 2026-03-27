TCL представляет флагманскую серию телевизоров X11L с технологией SQD-Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, представляет флагманский телевизор нового поколения, в котором объединены передовые технологии отображения, ультратонкий дизайн, интеллектуальная обработка изображения и звук Audio by Bang & Olufsen. Новинка ориентирована на пользователей, которые ожидают от премиального телевизора максимальной точности изображения, высокой яркости, глубокой контрастности и выразительного звучания. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Новая эра SQD-Mini LED

В основе TCL X11L лежит технология SQD-Mini LED, которая объединяет улучшенные квантовые точки, новый цветовой фильтр UltraColor и более плотную Mini LED-подсветку.

Квантовые точки нового поколения формируют более чистый и стабильный спектр света, а фильтр UltraColor точнее отделяет цветовые компоненты. Это позволяет получить более насыщенные оттенки и расширить цветовой охват до уровня 100% BT.2020. А увеличенное количество светодиодов повышает яркость и точность управления подсветкой, улучшая детализацию как в светлых, так и в тёмных сценах.

Экран WHVA 2.0 Ultra дополнительно усиливает качество картинки: он сочетает высокую контрастность, низкий уровень отражений и сверхширокий угол обзора с сохранением цвета, обеспечивая комфортный просмотр в любых условиях освещения.

Работа со светом и контрастностью

Одним из ключевых преимуществ TCL X11L стала высокоточная Mini LED-подсветка с большим количеством зон локального затемнения: до 20 736 зон в версии 98 дюймов. В сочетании с комплексной технологией TCL по устранению ореолов это обеспечивает более высокий уровень контроля света, глубокий черный цвет и чистое изображение без засветов.

Пиковая яркость HDR достигает до 10 000 нит (в версиях 85″ и 98″), что позволяет детальнее передавать как яркие, так и темные сцены и усиливает эффект присутствия.

Интеллектуальная обработка изображения

За обработку изображения отвечает процессор TSR AiPQ с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта TCL. Он оптимизирует картинку на уровне пикселей, улучшая четкость, контрастность, цветопередачу и плавность движения.

В телевизоре реализованы фирменные ИИ-функции, включая ИИI-мастер четкости, контрастности, цвета и движения, благодаря чему изображение становится более естественным и детализированным независимо от типа контента.

Audio by Bang & Olufsen

TCL X11L оснащен системой Audio by Bang & Olufsen. Акустическая архитектура телевизора разработана при участии инженеров B&O и включает комплексный подход к настройке звука. В конструкции предусмотрены центральный канал, канал объемного звучания и двойной сабвуфер, что обеспечивает чистую передачу диалогов, глубокий бас и более объемную звуковую сцену.

Ультратонкий дизайн и умные возможности

Телевизор выполнен в ультратонком корпусе — около 2 см в самой тонкой части, с минимальными рамками по периметру экрана. Он гармонично вписывается в интерьер и подходит как для установки на подставке, так и для настенного монтажа.

Модель также получила расширенные интеллектуальные функции TCL AI, включая сценарии ИИ кино, ИИ игры, ИИ искусство и ИИ офис. Встроенные режимы Art Gallery и интерьерный режим позволяют использовать телевизор как элемент пространства даже в выключенном состоянии.

Для динамичного контента предусмотрена частота обновления 144 Гц и поддержка 288 VRR, что обеспечивает плавное изображение в играх и спортивных трансляциях.

Телевизоры TCL X11L будут доступны в диагоналях 75, 85 и 98 дюймов. Новинки поступят в продажу в ближайшее время. Стоимость TCL X11L начинается от 399,99 тыс. руб. за версию с диагональю 75 дюймов.