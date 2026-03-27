TCL представляет флагманскую серию телевизоров X11L с технологией SQD-Mini LED

TCL, производитель потребительской электроники, представляет флагманский телевизор нового поколения, в котором объединены передовые технологии отображения, ультратонкий дизайн, интеллектуальная обработка изображения и звук Audio by Bang & Olufsen. Новинка ориентирована на пользователей, которые ожидают от премиального телевизора максимальной точности изображения, высокой яркости, глубокой контрастности и выразительного звучания. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Новая эра SQD-Mini LED

В основе TCL X11L лежит технология SQD-Mini LED, которая объединяет улучшенные квантовые точки, новый цветовой фильтр UltraColor и более плотную Mini LED-подсветку.

Квантовые точки нового поколения формируют более чистый и стабильный спектр света, а фильтр UltraColor точнее отделяет цветовые компоненты. Это позволяет получить более насыщенные оттенки и расширить цветовой охват до уровня 100% BT.2020. А увеличенное количество светодиодов повышает яркость и точность управления подсветкой, улучшая детализацию как в светлых, так и в тёмных сценах.

Экран WHVA 2.0 Ultra дополнительно усиливает качество картинки: он сочетает высокую контрастность, низкий уровень отражений и сверхширокий угол обзора с сохранением цвета, обеспечивая комфортный просмотр в любых условиях освещения.

Работа со светом и контрастностью

Одним из ключевых преимуществ TCL X11L стала высокоточная Mini LED-подсветка с большим количеством зон локального затемнения: до 20 736 зон в версии 98 дюймов. В сочетании с комплексной технологией TCL по устранению ореолов это обеспечивает более высокий уровень контроля света, глубокий черный цвет и чистое изображение без засветов.

Пиковая яркость HDR достигает до 10 000 нит (в версиях 85″ и 98″), что позволяет детальнее передавать как яркие, так и темные сцены и усиливает эффект присутствия.

Интеллектуальная обработка изображения

За обработку изображения отвечает процессор TSR AiPQ с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта TCL. Он оптимизирует картинку на уровне пикселей, улучшая четкость, контрастность, цветопередачу и плавность движения.

В телевизоре реализованы фирменные ИИ-функции, включая ИИI-мастер четкости, контрастности, цвета и движения, благодаря чему изображение становится более естественным и детализированным независимо от типа контента.

Audio by Bang & Olufsen

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

TCL X11L оснащен системой Audio by Bang & Olufsen. Акустическая архитектура телевизора разработана при участии инженеров B&O и включает комплексный подход к настройке звука. В конструкции предусмотрены центральный канал, канал объемного звучания и двойной сабвуфер, что обеспечивает чистую передачу диалогов, глубокий бас и более объемную звуковую сцену.

Ультратонкий дизайн и умные возможности

Телевизор выполнен в ультратонком корпусе — около 2 см в самой тонкой части, с минимальными рамками по периметру экрана. Он гармонично вписывается в интерьер и подходит как для установки на подставке, так и для настенного монтажа.

Модель также получила расширенные интеллектуальные функции TCL AI, включая сценарии ИИ кино, ИИ игры, ИИ искусство и ИИ офис. Встроенные режимы Art Gallery и интерьерный режим позволяют использовать телевизор как элемент пространства даже в выключенном состоянии.

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов
Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов ит в банках

Для динамичного контента предусмотрена частота обновления 144 Гц и поддержка 288 VRR, что обеспечивает плавное изображение в играх и спортивных трансляциях.

Телевизоры TCL X11L будут доступны в диагоналях 75, 85 и 98 дюймов. Новинки поступят в продажу в ближайшее время. Стоимость TCL X11L начинается от 399,99 тыс. руб. за версию с диагональю 75 дюймов.

Другие материалы рубрики

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

У завода «Микрон» сменился гендиректор

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого

Как Сбер построил новую процессинговую платформу на российских СУБД для обслуживания 113 млн клиентов

Расходы «Аренадаты» на персонал выросли в полтора раза. Компания хочет стабилизировать рост команды

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
