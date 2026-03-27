Служба каталога ALD Pro 3.0 сертифицирована по 2 уровню доверия ФСТЭК России

«Группа Астра» сообщила о завершении процедуры сертификации очередного обновления 3.0.0с программного комплекса ALD Pro (сертификат ФСТЭК России №4830 от 26 июля 2024 г., переоформлен 9 декабря 2024 г.). Продукт сертифицирован по 2 уровню доверия, это максимальный уровень доверия к средствам технической защиты информации, применяемым в системах, не обрабатывающих государственную тайну, а программный комплекс ALD Pro — это единственная служба каталога на российском рынке, получившая сертификат такого уровня.

Вендор отмечает, что разработка и производство программного комплекса ALD Pro осуществляется в соответствии с требованиями национального стандарта ГОСТ Р 56939-2024 «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования», что подтверждается выданным ФСТЭК России сертификатом соответствия № 3 от 28 января 2025 г.

Наличие у продукта сертификата ФСТЭК России по 2 уровню доверия позволяет применять ALD Pro 3.0.0c в информационных системах, обрабатывающих информацию ограниченного доступа любого класса и уровня защищенности в государственных информационных системах (ГИС), в информационных системах персональных данных (ИСПДн), в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП), а также в составе значимых объектов критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ).

В сертифицированной версии ALD Pro 3.0.0c реализованы инструменты для централизованного управления комплексом механизмов защиты информации: мандатным управлением доступа, централизованным управлением USB-накопителями, аудитом и мониторингом событий безопасности, политиками паролей и групповыми политиками, включая параметры безопасности. Все функции доступны через графический интерфейс управления, что упрощает администрирование и снижает вероятность ошибок при настройке политик безопасности.

Служба каталога ALD Pro активно развивается, наращивая функциональность и улучшая производительность с каждой новой версией. При подготовке очередного обновления 3.0.0c продуктовая команда провела детальные исследования горизонтального и вертикального масштабирования, выполнила тонкую настройку параметров системы и оптимизацию программного кода портала управления. В результате продукт способен обслуживать домены с более чем 400 контроллерами и 30 миллионами объектов — уровень, необходимый крупнейшим предприятиям и государственным структурам страны.

«Крупнейшие государственные предприятия предъявляют к службе каталога те же требования, что и коммерческие организации: домены на десятки тысяч учетных записей, гибкие политики безопасности, удобное администрирование. Сертификат по 2 уровню доверия ФСТЭК России подтверждает зрелость продукта с точки зрения защиты информации и возможность его использования в системах КИИ, ГИС, ИСПДн, АСУ ТП, а новые возможности обновления 3.0.0c — высокая производительность и проверенные механизмы масштабирования — закрывают потребности даже самых крупных ИТ-инфраструктур», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

ALD Pro — корпоративная служба каталога и управления доступом на базе Linux, разработанная как импортонезависимая альтернатива Microsoft Active Directory. Решение обеспечивает централизованное управление учетными записями пользователей, компьютеров и сервисов при миграции с Windows на Linux, а также автоматизацию настройки рабочих станций в домене в соответствии с требованиями информационной безопасности. Служба каталога ALD Pro входит в портфель серверных решений «Группы Астра» наряду с операционной системой Astra Linux Server и менеджером конфигураций ACM.