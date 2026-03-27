RWB ввела в эксплуатацию второй собственный ЦОД в ОЭЗ «Дубна»

RWB ввела в эксплуатацию второй собственный центр обработки данных, расположенный в особой экономической зоне «Дубна» в Московской области. Новый объект расширит вычислительную инфраструктуру маркетплейса Wildberries и других цифровых сервисов компании. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Ввод в эксплуатацию второго ЦОДа позволит продолжить обеспечивать стабильную работу платформы в периоды пиковых нагрузок и создаст основу для развития сервисов, которые влияют на эффективность бизнеса продавцов и удобство покупателей.

ЦОД в Дубне построен по модульному принципу. В состав объекта входят пять помещений с машинными залами, силовыми электрическими блоками и генераторными установками, а также отдельные модули для склада и административно-бытовой части. Площадь центра обработки данных составляет более 5,5 тыс. кв. метров, проектная мощность — около 8 МВт.

В машзалах предусмотрено более 500 стоек. Возможная емкость составит до 8,6 тыс. серверов. Для резервирования предусмотрены шесть дизель-генераторных установок. Ожидаемый среднегодовой показатель энергоэффективности нового ЦОДа составит 1,1–1,15 PUE (Power Usage Effectiveness).

«Для крупной цифровой платформы собственная инфраструктура — это не вспомогательная функция, а один из ключевых элементов устойчивого роста. Строительство собственных ЦОДов позволяет нам повышать отказоустойчивость сервисов, гибко масштабировать вычислительные мощности под нагрузку и активно развивать цифровые продукты, включая решения на базе искусственного интеллекта», — сказал директор управления информационной безопасности и инфраструктуры RWB Сергей Камшилин.

Новый центр обработки данных стал частью последовательной стратегии развития собственной технологической инфраструктуры RWB. Первый собственный ЦОД компании в Электростали был введён в эксплуатацию в 2023 г.

