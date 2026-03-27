CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Росгосстрах применяет Proceset для анализа и оптимизации операционной деятельности

Росгосстрах продолжает цифровую трансформацию, используя Task Mining (аналитику бизнес-операций) для поиска точек оптимизации. С помощью платформы Proceset от Инфомаксимум компания выявила зоны потерь, оценила потенциал изменений и получила измеримый эффект.

По оценке компании, до 30% времени офисных сотрудников в крупных организациях могло приходиться на операции, не создающие ценности. В связи с этим было принято решение использовать Task Mining (аналитику бизнес-операций) как инструмент для поиска, проверки и приоритизации гипотез изменений на основе данных о фактическом выполнении операций.

«Мы пошли по классическому сценарию и начали с пилота в ОЦО, что позволило подтвердить догадки о потенциале оптимизации. При этом было важно не просто посмотреть «изнанку» работы, а встроить Task Mining в продуктовую логику. Для этого была сформирована кросс-функциональная команда с участием бизнеса, ИТ и аналитиков, чтобы выявленные гипотезы сразу переходили в контур изменений компании», — поделился Сергей Волков, начальник управления операционных технологий Росгосстраха.

По итогам пилота в ОЦО было заявлено 7 гипотез оптимизации, из которых фактически удалось реализовать 38% потенциала, а выработка по ручному вводу договоров АКП на одного сотрудника выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«После успешного пилота Proceset был введен в промышленную эксплуатацию, и мы расширили анализ на 3 блока — БУУ, ДУВсК и БМС. В общей сложности было предложено более 30 гипотез, а максимальный потенциал оптимизации по этим блокам оценен в 40%, 32% и 38%, совокупно — до 35%, — отметил Сергей Волков. — Для нас было важно не только увидеть зоны потерь, но и сразу отделить реализуемые изменения от гипотез, которые потребуют слишком сложных или дорогих доработок».

В нынешнем году Росгосстрах планирует применить Task Mining еще к 3 направлениям, продолжить работу по ранее выявленным гипотезам и развивать процессное управление в ОЦО для более точного управления численностью и расчета аллокации на продукты и каналы продаж.

«Одна из ключевых задач для многих компаний сейчас — сокращать издержки без потери управляемости и качества процессов. Для этого нужно видеть не только общую картину, но и стоимость конкретных операций и изменений. Proceset как раз помогает бизнесу принимать такие решения не вслепую, а на основе фактических данных», — резюмировал Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.

Рекламаerid:2W5zFGnRWTTРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инфомаксимум"ИНН/ОГРН: 1328909857/1081328000533Сайт: http://www.infomaximum.ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/