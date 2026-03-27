Разработчик автономных автомобилей арендовал офис в центре Петербурга

Компания Navio арендовала около 700 кв. м в бизнес-центре Icon на улице Марата, 69-71. Сделку сопровождала Bright Rich | CORFAC International. Об этом CNews сообщили представители Navio.

Navio — разработчик универсальной технологии автономного вождения и продуктов с применением искусственного интеллекта. Технология Navio применима к различным типам транспортных средств и сценариям их использования — перевозка пассажиров и доставка грузов.

Арендатор искал современный офис с открытыми планировками в центральной части Санкт-Петербурга. Помещение было сдано в аренду в готовом виде, что позволило Navio быстро организовать переезд.

«Технологические компании уделяют особое внимание качеству офиса. Для них это не только пространство для работы, но и эффективный инструмент формирования HR-бренда. От функциональности офиса напрямую зависит комфорт и эффективность сотрудников, а значит и конкурентоспособность бизнеса в целом», — партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян.

Icon на улице Марата 69-71 — престижный бизнес-центр класса «А», расположенный в шаговой доступности от станций метро «Пушкинская», «Звенигородская», «Владимирская» и «Лиговский проспект». Объект состоит из трех корпусов с благоустроенной территорией общей площадью 36,3 тыс. кв. м.