«Навикон» ускорил интеграцию Arenadata Harmony MDM с «1С»

Системный интегратор и разработчик «Навикон» разработал коннектор, который обеспечивает интеграцию платформы управления нормативно-справочной информацией Arenadata Harmony MDM (AD.MDM) с различными конфигурациями «1С», в том числе, «1С:ERP», «1С:Управление холдингом» и «1С:MDM». Решение позволяет ускорить и сократить затраты на интеграцию систем. Об этом CNews сообщили представители «Навикон».

Коннектор, разработанный командой «Навикон», упрощает интеграцию Arenadata Harmony MDM с учетными системами на базе «1С». Работа с расширением ведется в привычном интерфейсе «1С». Бизнес-пользователи могут быстро подключиться к Arenadata Harmony MDM, настроить маппинги справочников с нужными правилами преобразования данных и сохранить готовые сценарии обмена, чтобы в дальнейшем применять их для построения интеграционного взаимодействия между системами.

Решение поддерживает low code – организация отправки данных не требует от сотрудников навыков программирования. Обмен данными становится частью ежедневной бизнес-рутины, что значительно ускоряет внутренние бизнес-процессы и снижает нагрузку на разработчиков.

Коннектор уже прошел этап тестирования и готов к выходу в коммерческое использование. В ближайшее время решение войдет в состав маркетплейса Arenadata Harmony MDM – это сделает его доступным для всех корпоративных пользователей платформы.

«Внедрение новых инструментов взаимодействия с данными часто упирается в дефицит времени разработчиков, сложность настройки и сопротивление команды. Мы минимизировали все риски. В частности, перенесли управление интеграцией в привычную для сотрудников среду "1С" и сделали работу с продуктом интуитивно понятной – повседневное использование инструмента не требует глубоких технических навыков и в целом какого-либо переобучения команды. Коннектор можно развернуть в сжатые сроки и сразу же применять», – отметила Дарья Кагарлицкая, технический директор «Навикон».