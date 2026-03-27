CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

На Ковыктинском ГКМ запустили Wi-Fi, обучение и медиаконтент для сотрудников

ООО «Оператор Газпром ИД» совместно с компанией «Юникомпекс» реализовали пилотный проект по комплексной цифровизации Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Проект направлен на обеспечение защищенного доступа к интернету для производственного персонала, повышение уровня промышленной безопасности и создание условий для эффективной работы на удаленных объектах строительства. Об этом CNews сообщили представители ООО «Оператор Газпром ИД».

Пилотный запуск включал развертывание комплексной Wi-Fi инфраструктуры с авторизацией через Газпром ID на Ковыктинском ГКМ, демонстрацию тестов по производственной безопасности через цифровую платформу ЕПВ (Единую платформу взаимодействия ГИД) и перспективную версию развития медиапортала, способного работать в условиях ограниченного канала связи, где сотрудники могли смотреть обучающие видеолекции и развлекательный контент в свободное время.

«Наша цель — не просто обеспечить интернет на удаленных объектах, а создать цифровую среду, которая вовлекает сотрудников и повышает их безопасность и комфорт на рабочем месте», — отметил генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД» Андрей Ветошкин.

«Ковыкта — это не просто точка на карте. Это место, где тысячи строителей в суровых условиях трудятся в отрыве от привычной цивилизации. Для выполнения подобной задачи важно не просто хотеть, а уметь и делать — мы вывели на работы несколько бригад, организовали вахтовую эксплуатацию, завезли оборудование и технику, смонтировали сотни точек доступа, протянули километры проводов, провели работу по интеграции сервисов — и построили сеть в сроки, которые многие назвали бы нереальными. Для нас это не первый сложный объект, но, пожалуй, один из самых показательных. Теперь на Ковыктинском месторождении мы всерьез и надолго», – сказал коммерческий директор АО «Юникомпекс» Олег Андреев.

Пилот продемонстрировал, что комплексное решение позволяет поддерживать непрерывность производственных процессов, повышать управляемость и снижать операционные издержки. На Ковыктинском ГКМ уже подключено более 30 зданий и сооружений, свыше 50 точек подключения и 3500 пользователей, суммарная пропускная способность сети достигает 2,5 Гбит/с, а Wi-Fi — 500 Мбит/с.

Технический директор ООО «Оператор Газпром ИД» Сергей Федотов: «Вместе с надежным поставщиком инфраструктуры связи цифровые продукты «Оператор Газпром ИД», основанные на обширном опыте Группы компаний Газпром, позволяют решать задачи раскрытия кадрового потенциала сотрудников в особо сложных вахтовых условиях промышленных объектов. Благодаря интеграции модулей Единой платформы взаимодействия в процесс использования сети Wi-Fi внутри объектный персонал и гости месторождения смогут проходить инструктаж по безопасности и опросы вовлеченности, просматривать образовательный и развлекательный контент, а администрация объекта получит необходимую базу для принятия управленческих решений и улучшения качества жизни персонала объекта».

Планы на 2026 г. включают внедрение совместного решения в качестве отраслевого стандарта для бытовых и эксплуатационных объектов ПАО «Газпром» и расширение комплексного предложения для объектов с ограниченной сотовой связью.

ООО «Оператор Газпром ИД» и «Юникомпекс» продолжают развивать цифровую инфраструктуру на удаленных объектах, обеспечивая безопасность, эффективность и комфорт для сотрудников, работающих на крупнейших проектах ПАО «Газпром».

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

