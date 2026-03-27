Компания «Герофарм» автоматизирует HR-процессы с помощью Neon HRM

Биотехнологическая компания «Герофарм» автоматизирует свои HR-процессы на базе комплексного решения для управления талантами Neon HRM. В рамках проекта компания интегрирует следующие модули системы: «Корпоративный портал», «Целеполагание», «ИПР», «Оценка 360», «Обучение», «Адаптация», «Карьера», «Аналитика» и «База знаний». При этом особое внимание отводится автоматизации процесса целеполагания. Пользователями решения стали более 1500 сотрудников.

«Герофарм» присутствует на российском рынке с 2001 г. Изначально в компании планировали автоматизировать HR-процессы с помощью разных продуктов, но после оценки потенциала использования комплексной системы выбор был сделан в пользу Neon HRM. Перед запуском проекта команда «Герофарм» протестировала функциональность системы и отметила возможности для кастомизации: адаптацию процесса целеполагания по ролям и грейдам сотрудников, а также добавление еще одной роли доступа к процессам — HRBP.

Работы по кастомизации и внедрению Neon HRM завершились во второй половине 2025 г. Сейчас команды со стороны заказчика и HR-решения поэтапно запускают функциональные модули и наполняют систему. Проект реализуется в формате облачного размещения, что позволяет оптимизировать расходы на обслуживание и дает гибкость при внедрении и использовании системы.

«Каждый внедряемый модуль решает свою задачу, а вместе они формируют единое информационное пространство для сотрудников, повышая прозрачность и доступность HR-сервисов. Мы развиваем единую HR-экосистему, что позволяет ускорять процессы за счет автоматизации», — отметила директор по организационному развитию и персоналу «Герофарм» Екатерина Гребенникова.

«Кадровый вопрос сейчас встает очень остро во всех отраслях, но особенно критичен он для такого экспертного направления, как фармацевтика: традиционно в ней крайне высоки требования к квалификации и компетенциям сотрудников. Становится заметно, что сфера постепенно поднимает планку цифровизации HR-процессов, и то, что мы видим первые проекты внедрения комплексных HR-решений, — тому доказательство. Комплексная HR-цифровизация — это выигрышный подход, который позволит бизнесам из такой наукоемкой сферы строить успешное будущее на основе инноваций», — сказал Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign, компании-разработчика Neon HRM.