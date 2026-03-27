CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ второй год подряд остается самым востребованным цифровым навыком у россиян — исследование «Нетологии» и «Школы 21»

Более половины респондентов (54%) считают, что без цифровых навыков сегодня невозможно профессионально развиваться, а каждый пятый (21%) уверен, что такие компетенции значительно ускоряют карьерный рост. Самым востребованным цифровым навыком второй год подряд остается работа с искусственным интеллектом, причем его использование заметно выросло: если год назад нейросетями пользовались 42% респондентов, то сейчас — уже 61%. Такие результаты показало исследование образовательной платформы «Нетология» и школы цифровых технологий от Сбербанка «Школы 21»1.

Освоение новых цифровых навыков все чаще становится инструментом карьерных изменений. Более половины респондентов (54%) отмечают, что профессиональный рост без цифровых навыков сейчас невозможен, а каждый пятый считает, что они значительно ускоряют карьерное продвижение. 41% опрошенных признались, что им приходилось изучать новые компетенции, чтобы сменить работу или профессию. Еще по 28% делали это для увеличения дохода или сохранения текущей позиции. При этом у каждого четвертого участника опроса необходимости осваивать новые навыки пока не возникало, 19% считают, что цифровые навыки полезны в работе, но не являются критически необходимыми.

Среди тех, кто уже получил новые компетенции, 44% отметили рост дохода, 34% получили повышение или новые проекты, а 30% смогли сменить профессию. Еще 15% сменили место работы в рамках своей специальности. При этом 21% пока не почувствовали влияния новых навыков на карьеру, а 8% еще не успели применить приобретенные знания на практике.

38% респондентов уверенно работают с цифровыми сервисами и программами, а почти половина (48%) отмечает, что в целом справляются, но часто вынуждены разбираться с новыми инструментами уже в процессе работы. Еще 12% пользуются преимущественно базовыми цифровыми сервисами, а 3% признаются, что регулярно испытывают сложности при работе с цифровыми инструментами.

Работа с искусственным интеллектом остается самым востребованным цифровым навыком в представлении россиян. Если год назад его называли ключевым 70% респондентов, то в исследовании 2026 г. этот показатель достиг 75%. Одновременно заметно выросло и использование нейросетей в работе: 61% против 42% в прошлом году. В 2025 г. опрос показал, что ими пользуются 42% респондентов, а в 2026 г. — уже 61%. Также среди наиболее актуальных и необходимых в современном мире навыков опрошенные отмечают анализ данных (48%); интернет-навигацию (47%); кибербезопасность (46%) и цифровую коммуникацию (44%). При этом в прошлом году на втором месте находилось знание компьютерных программ (59%), а интернет-навигация, цифровая коммуникация и работа с данными делили третью позицию — их отмечали по 56% респондентов.

Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman
Федеральное казначейство заменило СУБД Oracle на Postgres Pro Shardman Импортонезависимость

Одновременно с этим самые востребованные навыки остаются и самыми дефицитными. Почти половина респондентов (48%) отмечают, что им не хватает навыков анализа данных, 41% — навыков работы с искусственным интеллектом, а 39% — знаний языков программирования. Также россияне испытывают нехватку компетенций в работе с базами данных (32%) и кибербезопасности (30%). Год назад большинство респондентов также говорили о дефиците цифровых навыков: 55% отмечали, что иногда испытывают их нехватку в работе, а каждый третий — что сталкивается с этим часто.

Марианна Снигирева, генеральный директор «Нетологии»: «Цифровые навыки, и в частности работа с искусственным интеллектом, сегодня в безусловном топе: как у специалистов, так и у работодателей. В 2025 г. на бесплатных и платных программах «Нетологии» в направлении ИИ обучалось более 27 тыс. человек. Среди них специалисты, которые осваивали нейросети для разных профессий: от управленцев и маркетологов до дизайнеров и медиков».

Рустам Айнетдинов, директор «Школы 21»: «Через три-пять лет не останется профессий, которых не коснется искусственный интеллект. Вопрос уже не в том, нужны ли цифровые навыки, — наше исследование показывает, что больше половины людей это понимают. Вопрос в том, успеем ли мы подготовиться к этому и подготовить миллионы специалистов, способных работать в связке с ИИ».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

Как меняются подходы к сопровождению ИТ-систем

Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Как ИИ помогает врачам: от постановки диагнозов до профилактики болезней

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
