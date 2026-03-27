GitVerse стал умнее и безопаснее: в платформу интегрирован ИИ-ассистент разработчика

Платформа Сбербанка для работы с кодом GitVerse стала надежнее и удобнее. Теперь ИИ-помощник разработчика GigaCode интегрирован в GitVerse в формате чата. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ассистент отвечает на вопросы по документации, помогает создавать репозитории и проекты, настраивать пайплайны и вести разработку. Он учитывает пользовательские правила для более точных рекомендаций, автоматически генерирует названия и описания коммитов. Пользователь общается с ассистентом в диалоге, а действия выполняются агентами автономно, что делает платформу доступной не только профессиональным разработчикам.

Платформа также получила встроенные инструменты безопасности. Система автоматически сканирует зависимости на наличие уязвимостей и предотвращает утечки данных, формирует прозрачные отчеты с приоритетами и рекомендациями по исправлению. Все это работает без дополнительных настроек и ручного мониторинга.

Еще одно улучшение — новый сервис GitVerse Pages для размещения документации, лендингов, демопроектов, блогов и технических заметок. В нем можно быстро создать и опубликовать статический сайт без затрат на отдельный хостинг. Сервис самостоятельно собирает сайт из загруженных в репозиторий файлов, а при их изменении выкладывает обновленную версию сайта. Благодаря этому команды сразу видят результат своей работы и могут поделиться им с сообществом.

Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка: «Мы вошли в эру радикальной трансформации разработки, где искусственный интеллект перестает быть вспомогательным инструментом и становится активным партнером создания кода. GitVerse олицетворяет именно этот сдвиг: встроенный ИИ и безопасность — это архитектура будущего, где технология усиливает человека. ИИ уже освобождает разработчиков от рутины, помогая сосредоточиться на стратегических и творческих задачах, которые определяют прорывные инновации».

