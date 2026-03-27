Cреда общих данных Pilot сертифицирована ФСТЭК России

Компания «Аскон» объявила о получении сертификата ФСТЭК России для среды общих данных Pilot. Система успешно прошла испытания и соответствует требованиям по безопасности по 4 уровню доверия, а также требованиям по разработке безопасного программного обеспечения (РБПО). Это позволяет использовать Pilot на предприятиях с высокими требованиями к защите данных, в том числе работающих в закрытых контурах. Информация о сертификате №5000 размещена в реестре ФСТЭК России.

В состав СОД Pilot входят: Pilot-BIM – для формирования и проверки консолидированных цифровых информационных моделей; Pilot-ICE Enterprise – для коллективной работы над строительными проектами.

На текущий момент это единственное решение подобного класса, сертифицированное ФСТЭК России.

Сертификат получен для Pilot версии 25.10 для Linux. Сертификацию новых версий планируется проводить раз в полгода. Каждая сертифицированная версия будет содержать всю функциональность, реализованную на момент её выпуска. Пользователи сертифицированных версий будут получать обновления с периодичностью раз в полгода.

Сертифицированная версия Pilot совместима с защищёнными отечественными платформами, которые также имеют сертификаты ФСТЭК России: операционные системы: Astra Linux Special Edition версии 1.7 и 1.8, «Альт 8 СП», «Ред ОС» версии 8; СУБД: Postgres Pro, Postgres Pro Enterprise и PostgreSQL из состава Astra Linux Special Edition.