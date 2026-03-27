Cреда общих данных Pilot сертифицирована ФСТЭК России

Компания «Аскон» объявила о получении сертификата ФСТЭК России для среды общих данных Pilot. Система успешно прошла испытания и соответствует требованиям по безопасности по 4 уровню доверия, а также требованиям по разработке безопасного программного обеспечения (РБПО). Это позволяет использовать Pilot на предприятиях с высокими требованиями к защите данных, в том числе работающих в закрытых контурах. Информация о сертификате №5000 размещена в реестре ФСТЭК России.

В состав СОД Pilot входят: Pilot-BIM – для формирования и проверки консолидированных цифровых информационных моделей; Pilot-ICE Enterprise – для коллективной работы над строительными проектами.

На текущий момент это единственное решение подобного класса, сертифицированное ФСТЭК России.

Сертификат получен для Pilot версии 25.10 для Linux. Сертификацию новых версий планируется проводить раз в полгода. Каждая сертифицированная версия будет содержать всю функциональность, реализованную на момент её выпуска. Пользователи сертифицированных версий будут получать обновления с периодичностью раз в полгода.

Сертифицированная версия Pilot совместима с защищёнными отечественными платформами, которые также имеют сертификаты ФСТЭК России: операционные системы: Astra Linux Special Edition версии 1.7 и 1.8, «Альт 8 СП», «Ред ОС» версии 8; СУБД: Postgres Pro, Postgres Pro Enterprise и PostgreSQL из состава Astra Linux Special Edition.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/