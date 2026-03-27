«Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области

В целях повышения эффективности рабочих процессов и выполнения регуляторных требований в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNews сообщили представители «Рэйдикс».

Внедрение осуществил костромской ИТ-интегратор «Ай-Ти-Про».

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Реализация в СХД программного механизма ERA Engine позволяет получать высокий уровень производительности при случайных операциях записи и чтения с твердотельных накопителей (SSD). Кроме того, поддержка системой уровней RAID собственной разработки компании «Рэйдикс», в том числе RAID 7.3 и RAID N+M, дает дополнительные возможности для обеспечения надежности хранения данных.

Алексей Казаков, руководитель группы пресейл «Рэйдикс»: «Рост объемов данных, необходимость их надежного хранения, требования регуляторов — вот три фактора, делающих на сегодня внедрение полнофункциональной российской СХД единственно верным выбором для крупной организации. Добавлю, что совместимость отечественных программных продуктов, таких как ПО для СХД и виртуализации, значительно облегчает эффективность работы всей инфраструктуры».

