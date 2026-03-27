3Logic Group и «Софтлайн» поставили серверное решение компании «Инсека»

3Logic Group, российский дистрибьютор ИТ-оборудования, совместно с «Софтлайн», поставщиком ИТ-решений и услуг, поставили серверное оборудование компании «Инсека», специализирующейся на обучении и практической подготовке специалистов по кибербезопасности. Об этом CNews сообщил представитель 3Logic Group.

В рамках проекта заказчику передан сервер Crusader Squire 1245R в форм-факторе 1U на базе процессоров AMD, с высокопроизводительной подсистемой памяти и корпоративными SSD-накопителями. Решение ориентировано на выполнение ресурсоемких задач и обеспечивает необходимый уровень отказоустойчивости и масштабируемости.

Поставленное оборудование будет использоваться для развития образовательной и технологической платформы компании, включая моделирование киберугроз, проведение практических занятий и отработку сценариев реагирования на инциденты. Проект реализовывается при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

«Проект потребовал точного подбора конфигурации под задачи, связанные с высокой вычислительной нагрузкой и параллельной работой множества пользователей. В результате удалось сформировать решение, которое обеспечивает необходимый уровень производительности и гибкости для дальнейшего развития», — сказал Павел Филин, руководитель направления собственных торговых марок 3Logic Group.

«В рамках проекта нам было важно предложить решение, которое не только соответствует текущим задачам заказчика, но и закладывает основу для дальнейшего роста инфраструктуры. Совместная работа с партнером позволила реализовать поставку в оптимальные сроки и с учётом всех технических требований», — отметили в компании «Софтлайн».

«При выборе инфраструктуры мы ориентировались на возможность масштабирования и поддержку практических сценариев обучения. Реализованный проект позволяет нам расширять количество одновременно работающих сред и повышать реалистичность учебных задач», — отметили в компании «Инсека».