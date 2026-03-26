VK Tech усиливает направление дата-сервисов: к группе присоединяется CedrusData

ПАО «ВК Технологии» объявляет о присоединении CedrusData — разработчика решений для работы с большими данными. Сделка направлена на развитие и усиление продуктовой линейки VK Tech в области хранения, обработки, анализа данных и ИИ. Об этом CNews сообщили представители VK.

VK Tech развивает lakehouse-платформу VK Data Platform на базе S3 совместимого хранилища VK Object Storage и колоночной базы данных Tarantool Column Store. Интеграция CedrusData усиливает ее за счет высокопроизводительного массивно-параллельного SQL-движка CedrusData Engine и каталога метаданных CedrusData Catalog с поддержкой Iceberg.

Объединенное решение формирует единый стек хранения и обработки данных, позволяя работать с данными без дублирования и сложного ETL, ускорять аналитику и снижать стоимость инфраструктуры. Такая архитектура позволит клиентам эффективно управлять «цифровыми активами» любого объема, обеспечивая мгновенный доступ к аналитике и строгий порядок в структуре хранения как в облаке (On-Cloud), так и в периметре компании (On-Premise).

В результате клиенты получают масштабируемую lakehouse-платформу для работы с данными любого объема с единым управлением, высокой производительностью и готовностью к AI/ML-нагрузкам.

«Эффективная работа с данными стала ключевым фактором успешности бизнеса в самых разных отраслях: ритейле, телекоме, финансах, промышленности, госсекторе, индустрии развлечений. Мы последовательно развиваем свой портфель дата-сервисов, сделка с CedrusData — еще один шаг в этом направлении. Наши технологии прекрасно дополняют друг друга, а культура команд основана на инженерном понимании глубокой системной разработки», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

«Мы рады присоединиться к VK Tech и вместе развивать портфель российских технологий мирового уровня. Глубокая экспертиза объединенной команды разработчиков в каждом отдельном компоненте — storage, обработке данных InMemory, ETL-инструментах и каталогизации метаданных — позволяет нам представить рынку качественно новый технологический продукт», — сказал генеральный директор CedrusData Владимир Озеров.