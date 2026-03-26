Versta.io позволяет бизнесу отправлять посылки в любом отделении «Почта России» в стране

Цифровой логистический оператор Versta.io запускает новый сервис, который упрощает бизнесу процесс отправки посылок. Новая услуга позволяет сдать груз в любом отделении «Почты России» без предварительного заключения договора с почтовым оператором и без привязки к конкретному отделению. Об этом CNews сообщили представители Versta.io.

Ранее корпоративные заказчики при отправке корреспонденции через отделения «Почты России» сталкивались с проблемой «привязки к одному отделению». Нельзя было просто прийти в любое удобное отделение рядом с офисом — только в то, которое закреплено в договоре. Кроме того, изменить договор и добавить новое отделение было сложно — каждый раз требовались новые согласования.

Еще одной проблемой была зависимость от графика работы курьерских служб. Если ближайшее отделение было неудобным, клиенты пробовали вызывать курьеров других служб, например СДЭК или КСЭ. Но и тут возникала сложность: во многие города, в особенности, малые и отдаленные населенные пункты в регионах, курьеры приезжают по расписанию — например, только раз в неделю. Если клиент создавал заказ в понедельник, он просто не мог отправить его до четверга или пятницы, так как курьер в этот период просто не работал в данном населенном пункте.

«Особенно остро проблема “привязки к одному отделению” ощущалась в сегменте интернет-торговли. Для интернет-магазинов, работающих по всей стране, процесс организации логистики становился настоящим испытанием. Только представьте, если покупатель из Оренбурга хочет вернуть товар, но единственное отделение, к которому привязан магазин, находится на окраине города. В итоге клиент либо отказывался от возврата из-за личных неудобств, либо магазин просто терял клиента и его лояльность. Мы столкнулись с этим запросом и поняли, что рынку нужен более гибкий инструмент», — сказала Наталья Мажина, операционный директор и сооснователь цифрового логистического оператора Versta.io.

Теперь, благодаря новому сервису от Versta.io, клиент, оформив заказ в личном кабинете Versta.io, может отправить посылку из любого населенного пункта России. Для отправки не требуется каких-то специальных настроек или привязки к конкретному отделению. Например, находясь в Оренбурге, заказчик самостоятельно выбирает удобное отделение «Почты России» для сдачи груза, а получатель сможет забрать его, например, в Уфе — либо в отделении, либо у курьера, который доставит посылку до двери.

Кроме того, новый сервис будет особенно интересен интернет-магазинам, которые сталкиваются с проблемой организации логистики в отдаленных или малых населенных пунктах. К тому же, покупателю, при оформлении возврата товара, не нужно будет заботиться об упаковке или искать терминал для оплаты — сотрудники почтового отделения упакуют груз на месте.

«У «Почты России» существует возвратный тариф со скидкой до 50%, однако для его использования необходимо заключать прямой договор с оператором. Кроме того, в рамках официальной услуги возврат жестко привязан к конкретному складу или фиксированному адресу, что ограничивает отправителя. Наш сервис решает эту проблему. Мы предлагаем по сути ту же экономическую выгоду, но без бюрократических барьеров. Клиент получает свободу выбора, сдать посылку можно в любом отделении, а мы обеспечиваем консолидированную доставку груза до конечного склада интернет-магазина», — сказала Наталья Мажина.