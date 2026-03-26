CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

В аэропорту Внуково внедрена российская платформа Tessa

К началу 2026 г. в аэропорту Внуково завершено внедрение платформы Tessa. Об этом CNews сообщил представитель компании «Синтеллект», разработчика Tessa.

Проект прошёл непростой путь: команды заказчика и интегратора преодолели ряд технических и организационных сложностей, чтобы обеспечить переход на новую систему без остановки ключевых процессов. В результате создана единая система электронного документооборота, обеспечивающая полный цикл работы с управленческими, нормативными и операционными документами.

Необходимость внедрения была вызвана типичными для рынка причинами — уходом вендора ранее используемой СЭД и снижением её производительности. Для аэропорта, где критически важна непрерывность и скорость бизнес-процессов, это стало отправной точкой для масштабной трансформации.

При выборе платформы особое внимание уделили стабильности и отказоустойчивости. Поэтому инфраструктура системы построена по кластерному принципу: промышленная среда разделена на две идентичные ноды, между которыми настроен балансировщик нагрузки. При росте нагрузки или снижении производительности одной из нод система автоматически перераспределяет трафик, обеспечивая бесперебойную работу.

Помимо базовой функциональности, в проекте реализован ряд уникальных решений: внедрён новый подход к исполнению поручений — с отдельной карточкой и визуализацией процесса в виде дерева; автоматизированы шаблоны резолюций и отчётов; реализовано внутреннее согласование с делегированием задач и консолидацией результатов подчинённых в отчётах руководителя; переработана схема замещения, что позволило организовать параллельную работу руководителей и помощников; автоматизирована матрица RACI; внедрён классификатор внутренних нормативных документов с присвоением и возвратом номеров по заданным атрибутам.

Новая архитектура и расширенная функциональность обеспечивают работу системы и повышают прозрачность управленческих процессов в аэропорту Внуково.

Проект реализован партнером вендора, компанией «ЕСМ Групп Про».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

