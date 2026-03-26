«Тринити» разработала и тестирует GPU-сервер для задач ИИ

Компания «Тринити», российский производитель серверного оборудования, объявила о завершении разработки и проведении тестирования GPU-сервера «Тринити» для корпоративных и государственных ИИ-инфраструктур.

Новый сервер поддерживает установку до восьми FHFL dual-slot-графических ускорителей и предназначен для AI/ML-проектов, высокопроизводительных вычислений, а также задач обработки и визуализации данных.

«Разработка GPU-сервера — важный этап в развитии продуктовой линейки «Тринити», — отметила Татьяна Лысанова, директор по продукту компании «Тринити». — При проектировании решений мы ориентируемся на практические запросы заказчиков. Сегодня рынку требуются мощные, надёжные и локализованные решения, способные поддерживать рост объёма и сложности задач в области ИИ — как в бизнесе, так и в государственном секторе».

Технические характеристики модели: высокая плотность GPU. Сервер поддерживает до восьми FHFL графических ускорителей для параллельной обработки данных, обучения нейросетей и работы с большими языковыми моделями; современная процессорная платформа. Два процессора Intel Xeon Scalable 4 или 5 поколения с TDP до 350 Вт обеспечивают высокую производительность в многопоточных и смешанных нагрузках; высокоскоростные интерфейсы. 11 слотов PCIe 5.0 позволяют достичь высокой пропускной способности при подключении GPU, NVMe-накопителей и сетевых адаптеров; поддержка 32 модулей оперативной памяти DDR5 с использованием полных технологических скоростей процессоров создает высокоскоростную среду для параллельных вычислений. Это основа для эффективной работы нейросетей, выполнения инженерного анализа и обработки массивных САПР-сборок без задержек; отказоустойчивая архитектура с четырьмя блоками питания с резервированием (3+1), системой охлаждения на 8 вентиляторов с горячей заменой, а также Dual BIOS и BMC обеспечивают стабильную работу при постоянных высоких нагрузках.

GPU-сервер «Тринити» подходит для обучения и инференса нейросетевых моделей, научного моделирования, риск-аналитики, рендеринга и создания визуальных эффектов, видеоаналитики и кодирования, а также других задач, требующих массово-параллельных вычислений и высокой вычислительной плотности.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/