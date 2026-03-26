Страховая компания «Герса» совместно с ГК «Хомнет» автоматизировала операционную деятельность и финансовый учет по ЕПС

В «СК Герса» завершен масштабный проект по локализации информационной системы и автоматизации бизнес-процессов страховой компании, финансового учета по ЕПС и подготовки отраслевой отчетности для ЦБ России с помощью отечественных ИТ-решений на платформе «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет». Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

Российская страховая компания «Герса», преемник Euler Hermes (сейчас Allianz Trade), приняла решение создать комплексную информационную систему с помощью современных отечественных программных продуктов, во-первых, соответствующих актуальным требованиям законодательства, а во-вторых, обеспечивающую гибкость для управления бизнес-процессами.

Для реализации проекта компания «Герса» выбрала в качестве партнера ГК «Хомнет», имеющую опыт автоматизации в отрасли страхования и знакомую с процессами TCI. Ключевые задачи проекта: автоматизация операционной деятельности и автоматизация финансового учета страховой компании.

ГК «Хомнет» провела предпроектное обследование страховой компании. В результате чего было решено систематизировать и автоматизировать операционную деятельность и учетные процессы в несколько этапов.

В рамках автоматизации операционной деятельности специалисты ГК «Хомнет» внедрили программный продукт «1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ» и доработали решение в соответствии с требованиями страховой компании. Автоматизированы задачи коммерческого отдела, отдела рисков, финансового отдела. Выполнена интеграция продукта с личным кабинетом клиента.

<p>Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов</p>
Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов Цифровизация

В рамках автоматизации учетных процессов специалисты ГК «Хомнет» установили программные продукты: «Хомнет:НФО», включая модули, расширяющие функционал продукта, и «Хомнет:XBRL». Была выполнена настройка продуктов в соответствии с требованиями страховой компании, в т. ч. в части стандартов IFRS 17 и IFRS 9.

Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение сотрудников ООО «СК Герса» работе в программах, оперативно оказывали консультации при сдаче месячной и квартальной отчетности.

Информационная система принята в промышленную эксплуатацию. Автоматизировано 70 рабочих мест. Компания «Герса» продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» в рамках информационно-технического сопровождения.

Другие материалы рубрики

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20%

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
