Страховая компания «Герса» совместно с ГК «Хомнет» автоматизировала операционную деятельность и финансовый учет по ЕПС

В «СК Герса» завершен масштабный проект по локализации информационной системы и автоматизации бизнес-процессов страховой компании, финансового учета по ЕПС и подготовки отраслевой отчетности для ЦБ России с помощью отечественных ИТ-решений на платформе «1С:Предприятие». Партнером по автоматизации выступила ГК «Хомнет». Об этом CNews сообщили представители ГК «Хомнет».

Российская страховая компания «Герса», преемник Euler Hermes (сейчас Allianz Trade), приняла решение создать комплексную информационную систему с помощью современных отечественных программных продуктов, во-первых, соответствующих актуальным требованиям законодательства, а во-вторых, обеспечивающую гибкость для управления бизнес-процессами.

Для реализации проекта компания «Герса» выбрала в качестве партнера ГК «Хомнет», имеющую опыт автоматизации в отрасли страхования и знакомую с процессами TCI. Ключевые задачи проекта: автоматизация операционной деятельности и автоматизация финансового учета страховой компании.

ГК «Хомнет» провела предпроектное обследование страховой компании. В результате чего было решено систематизировать и автоматизировать операционную деятельность и учетные процессы в несколько этапов.

В рамках автоматизации операционной деятельности специалисты ГК «Хомнет» внедрили программный продукт «1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ» и доработали решение в соответствии с требованиями страховой компании. Автоматизированы задачи коммерческого отдела, отдела рисков, финансового отдела. Выполнена интеграция продукта с личным кабинетом клиента.

В рамках автоматизации учетных процессов специалисты ГК «Хомнет» установили программные продукты: «Хомнет:НФО», включая модули, расширяющие функционал продукта, и «Хомнет:XBRL». Была выполнена настройка продуктов в соответствии с требованиями страховой компании, в т. ч. в части стандартов IFRS 17 и IFRS 9.

Специалисты ГК «Хомнет» провели обучение сотрудников ООО «СК Герса» работе в программах, оперативно оказывали консультации при сдаче месячной и квартальной отчетности.

Информационная система принята в промышленную эксплуатацию. Автоматизировано 70 рабочих мест. Компания «Герса» продолжает сотрудничать с ГК «Хомнет» в рамках информационно-технического сопровождения.