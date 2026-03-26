Robort by 3Logic Group внедрила робота-уборщика в ТЦ «Мега Казань»

Robort by 3Logic Group объявила о завершении проекта по внедрению частичной роботизации клининга в ТЦ «Мега Казань». Внедрение сервисного робота-уборщика Keenon KleenBot C40 позволило обеспечить стабильное качество уборки в условиях интенсивного трафика и сложной планировки с островками, витринами и другими препятствиями.

Главной задачей проекта стала интеграция робота в ежедневную работу на оживленной входной группе торгового центра. При выборе оборудования было важно обеспечить эффективную и безопасную работу устройства рядом с людьми. Робот Keenon KleenBot C40 обладает продвинутой системой интеллектуальной навигации, включающей лидары, камеры и ультразвуковые сенсоры, что позволяет ему уверенно ориентироваться в людных зонах и работать даже в узких проходах от 65 см. Данная модель совмещает в себе функции подметания, пылесоса и влажной мойки полов, обеспечивая производительность до 1100 м²/ч.

В рамках проекта была осуществлена поставка не только самого робота-уборщика, но и станции автоматической замены воды, а также комплекта расходных материалов. Такое решение значительно повысило автономность уборки и снизило нагрузку на персонал: робот самостоятельно возвращается на станцию для заправки и подзарядки, после чего возобновляет выполнение маршрута.

Интеграция роботизированного уборщика позволила ТЦ «Мега Казань» получить стабильную чистоту входной группы в течение всего дня. Помимо операционной эффективности, использование умного помощника стало важной частью сервисной составляющей и клиентского опыта, органично вписавшись в современную среду торгового центра.

Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет
Заказчики попробовали российские СУБД — претензий нет цифровизация

«Внедрение Keenon KleenBot C40 в «Меге Казань» наглядно демонстрирует переход от разовых пилотных запусков к полноценным индустриальным стандартам в ритейле. Главная ценность этого кейса заключается в высокой степени автономности: благодаря станции автоматической замены воды робот становится самостоятельной единицей, требующей минимального внимания человека. Это позволяет автоматизировать наиболее рутинные процессы, гарантируя стабильный уровень сервиса на зонах с высокой загрузкой, — отметил Илья Каинов, руководитель Robort by 3Logic Group.

«Для нашего торгового центра важно внедрять инновации, которые не просто оптимизируют ресурсы, но и создают комфортную атмосферу для посетителей. Частичная роботизация уборки стала естественным дополнением нашей инфраструктуры, обеспечивая стабильную чистоту без помех для покупателей в оживленной зоне ТЦ. Мы видим, что современные технологии помогают персоналу сосредоточиться на более сложных задачах, в то время как робот берет на себя цикличную работу, поддерживая высокий стандарт качества обслуживания», — сказала Лиана Сиразетдинова, управляющий ТЦ «Мега Казань».

Другие материалы рубрики

Как превратить ERP из учетной системы в систему управления

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20%

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
