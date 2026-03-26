«Рикитлаб» запустила комплексную модель сопровождения производственных ИТ-систем

ИТ-компания «Рикитлаб» объявила о запуске комплексного сервиса по сопровождению производственных ИТ-систем. Решение ориентировано на предприятия массового производства (FMCG, фармацевтику, промышленность и другие отрасли), в том числе задействованные в транснациональных цепочках поставок на рынках России, СНГ и стран ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Сервисная модель охватывает все элементы производственной ИТ-инфраструктуры: планирование ресурсов предприятия (ERP), оперативное управление производством (MES), системы маркировки (Track & Trace) и управление складом (WMS). Под техническое сопровождение попадают все критические звенья цепочки — от приемки сырья на склад до отгрузки готовой продукции.

Техническая поддержка организована по трехуровневой модели (L1–L2–L3). Первый и второй уровни включают прием обращений, обработку типовых запросов и инцидентов, консультацию пользователей, мониторинг стабильности сервисов, выявление сбоев, а также взаимодействие с внешними участниками (в том числе с регуляторами, например ЦРПТ). Третий уровень обеспечивает администрирование серверов, приложений, баз данных и интеграционных сервисов. А также восстановление после сбоев, обновление ПО, управление сертификатами, выполнение требований ИБ. В рамках L3 организовано взаимодействие с вендорами по вопросам устранения инцидентов и реализации изменений. Технологической основой сервисной модели выступает платформа для управления ИТ-услугами и активами Tikitrik.

«С ростом цифровизации производственных процессов и расширением требований к маркировке продукции повышаются требования к устойчивости ИТ-систем. Сбои в таких системах могут приводить к остановке производственных процессов, масштабным финансовым и репутационным потерям. Комплексное сервисное сопровождение, построенное по трехуровневой модели, позволяет минимизировать эти риски за счет единого контура управления инцидентами и изменениями на базе платформы Tikitrik», — отметил генеральный директор «Рикитлаб» Артем Хижний.