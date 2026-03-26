«Рикитлаб» запустила комплексную модель сопровождения производственных ИТ-систем

ИТ-компания «Рикитлаб» объявила о запуске комплексного сервиса по сопровождению производственных ИТ-систем. Решение ориентировано на предприятия массового производства (FMCG, фармацевтику, промышленность и другие отрасли), в том числе задействованные в транснациональных цепочках поставок на рынках России, СНГ и стран ЕАЭС. Об этом CNews сообщили представители «Рикитлаб».

Сервисная модель охватывает все элементы производственной ИТ-инфраструктуры: планирование ресурсов предприятия (ERP), оперативное управление производством (MES), системы маркировки (Track & Trace) и управление складом (WMS). Под техническое сопровождение попадают все критические звенья цепочки — от приемки сырья на склад до отгрузки готовой продукции.

Техническая поддержка организована по трехуровневой модели (L1–L2–L3). Первый и второй уровни включают прием обращений, обработку типовых запросов и инцидентов, консультацию пользователей, мониторинг стабильности сервисов, выявление сбоев, а также взаимодействие с внешними участниками (в том числе с регуляторами, например ЦРПТ). Третий уровень обеспечивает администрирование серверов, приложений, баз данных и интеграционных сервисов. А также восстановление после сбоев, обновление ПО, управление сертификатами, выполнение требований ИБ. В рамках L3 организовано взаимодействие с вендорами по вопросам устранения инцидентов и реализации изменений. Технологической основой сервисной модели выступает платформа для управления ИТ-услугами и активами Tikitrik.

«С ростом цифровизации производственных процессов и расширением требований к маркировке продукции повышаются требования к устойчивости ИТ-систем. Сбои в таких системах могут приводить к остановке производственных процессов, масштабным финансовым и репутационным потерям. Комплексное сервисное сопровождение, построенное по трехуровневой модели, позволяет минимизировать эти риски за счет единого контура управления инцидентами и изменениями на базе платформы Tikitrik», — отметил генеральный директор «Рикитлаб» Артем Хижний.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/