«ПиццаФабрика» повысила управляемость сервисных процессов с помощью Okdesk

В федеральной сети семейных ресторанов «ПиццаФабрика» внедрили платформу Okdesk для регистрации и контроля сервисных заявок. Об этом CNews сообщили представители Okdesk.

«ПиццаФабрика» – федеральная сеть семейных ресторанов с доставкой, основанная в 2011 г. в Вологде. Сегодня сеть насчитывает 52 ресторана в 26 городах России, которая развивается по франчайзинговой модели.

В заведениях сети используется широкий спектр оборудования и систем, требующих регулярного обслуживания и оперативного реагирования на сбои: ИТ-инфраструктура, в том числе кассовое и печатное оборудование, системы видеонаблюдения и интернет. От их бесперебойной работы напрямую зависит скорость обслуживания, стабильность процессов и общее впечатление гостей.

Чтобы обеспечить прозрачность и контроль обработки сервисных обращений в сети ресторанов «ПиццаФабрика» внедрили платформу для управления заявками, выездным обслуживанием и ремонтом Okdesk.

С ее помощью сотрудники оформляют сервисные заявки с помощью Telegram-бота, что позволяет быстро зафиксировать проблему и не отвлекаться надолго от работы с гостями. Все обращения поступают в единую систему, где отслеживаются сроки и ход выполнения работ. Дополнительно настроен обмен заявками с подрядчиками, что ускоряет взаимодействие и делает процессы более прозрачными.

Внедрение позволило систематизировать обращения, снизить риск потери заявок и обеспечить контроль сроков выполнения. В сети, где рестораны работают под управлением партнёров, цифровые инструменты управления позволяют сохранять контроль процессов и поддерживать стабильный уровень сервиса во всех точках.