CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

НВБС прогнозирует рост рынка климатических систем для дата-центров в 2026 году на 20–25%

Системный интегратор и производитель НВБС совместно с разработчиком промышленных климатических систем «Антарктис» фиксируют устойчивый рост спроса на системы охлаждения для центров обработки данных (ЦОД).

По оценке НВБС, увеличение заказов в конце 2025 — начале 2026 г. на 15% обусловлено не столько динамикой рынка HVAC-оборудования, сколько ростом плотности вычислительных нагрузок и ускоренным вводом ИТ-инфраструктуры. Речь идет как о строительстве новых ЦОД, так и о модернизации существующих площадок с переходом на более высокие стойковые мощности (35+ кВт на стойку).

«Мы наблюдаем рост спроса со стороны операторов дата-центров, связанный не только с вводом новых объектов, но и с переходом к более плотным конфигурациям размещения оборудования. Это требует пересмотра архитектуры охлаждения — от классических прецизионных кондиционеров к решениям с изоляцией горячих/холодных коридоров, in-row-охлаждению и жидкостным технологиям», — отметил технический директор «НВБС» Дмитрий Антонюк.

По данным компании, ключевыми драйверами спроса выступают рост облачных сервисов, развитие ИИ-нагрузок и увеличение удельного тепловыделения серверного оборудования (TDP современных CPU/GPU). В этих условиях эффективность системы охлаждения напрямую влияет на показатель PUE. Модернизация климатической инфраструктуры — включая внедрение free cooling, adiabatic cooling и интеллектуальных систем управления — позволяет снизить энергопотребление дата-центра на 10–20% в зависимости от архитектуры.

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир
Компания ожидает, что в 2026 г. рынок климатического оборудования для ЦОД продолжит рост. По прогнозу НВБС, при сохранении текущих темпов строительства и модернизации дата-центров, а также увеличении средней плотности размещения ИТ-оборудования, сегмент может вырасти на 20–25% по итогам года.

«Для ЦОД критична точность поддержания температурно-влажностных параметров и предсказуемость тепловых режимов. Даже локальные перегревы приводят к деградации компонентов и снижению отказоустойчивости, а избыточное охлаждение — к росту OPEX. Сегодня, с увеличением нагрузки на серверы и распространением GPU-кластеров, требования к системам охлаждения смещаются в сторону энергоэффективности, масштабируемости и адаптивного управления в реальном времени. Именно поэтому сегмент ЦОД демонстрирует наиболее высокие темпы роста среди всех отраслей, где применяется промышленное охлаждение», — сказал Дмитрий Антонюк.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Wings Solutions на платформе Digital Q.Palette обновила интерфейс доставки уведомлений

Британская налоговая отдала госконтракт на полмиллиарда фунтов облаку Amazon, единственному участнику тендера

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

В России создан новый способ охлаждения дата-центров. Можно сэкономить 22% электричества

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2026

Trassir и Matller помогли тепличному комплексу «Иванисово» увеличить производительность фасовки на 20%

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов
Показать еще
