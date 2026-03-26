МТС обеспечила бесперебойную связь на железнодорожном маршруте Воронеж-Ростов

Компания МТС сообщает о расширении покрытия на участке железной дороги, соединяющей Воронежскую и Ростовскую области. Новое телеком-оборудование, установленное в районе слободы Анно‑Ребриковская Ростовского региона, завершило формирование бесшовного покрытия мобильной связью и интернетом ветки протяженностью 35 км. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Для тысяч воронежцев, которые этой весной и летом отправятся к Черноморскому побережью по железной дороге, поездка станет комфортнее: участок, ведущий от границы Воронежской области до станции Кутейниково в Ростовском регионе, получил сплошное покрытие сетью 4G МТС. Теперь пассажиры могут пользоваться в дороге всеми цифровыми сервисами на скорости до 90 Мбит/с – оплачивать покупки через терминалы и онлайн-банки, делиться фото с дороги, участвовать в видеоконференциях или смотреть фильмы. Для сотрудников транспортных служб это означает стабильную связь при координации грузопотоков в ключевом логистическом коридоре между центром и югом страны.

Кроме того, стабильная связь на стыке регионов обеспечивает надежную коммуникацию для агробизнеса в Богучарском районе Воронежской области: фермеры могут оперативно передавать данные с полей и координировать процессы сельхозпроизводства без риска упустить важную информацию в нужный момент.

«Для воронежцев маршрут на юг – один из самых востребованных в сезон отпусков. Ежегодно десятки тысяч наших земляков выбирают поезд: это комфортно и позволяет избежать пробок на трассе М-4 «Дон». Благодаря совместной работе с коллегами из Ростовского филиала на всех станциях маршрута можно спокойно подтвердить бронь отеля или отправить сообщение родным. Мы синхронизировали развитие сетей на стыке регионов, и теперь воронежец, выехавший утром с вокзала Придача, сохранит стабильный интернет и сможет комфортно начать свой отпуск», – сказал директор Воронежского филиала МТС Василий Голуб.