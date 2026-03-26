«МТС Exolve» поможет бизнесу управлять клиентскими чатами

«МТС Exolve», разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, представила омниканальное решение для работы с клиентскими обращениями. Новая услуга позволяет организовать в едином рабочем пространстве различные каналы взаимодействия с клиентами: почту, мессенджеры, социальные сети, телефонию и т.д., что поможет бизнесу сэкономить более 30% времени сотрудников.

Использование сервиса помогает ускорить обработку запросов и масштабировать клиентскую поддержку без увеличения штата. Решение ориентировано на компании из сфер электронной коммерции, финансовых услуг, телекоммуникаций, логистики и других отраслей, где критически важны скорость реакции и централизованное управление коммуникациями.

Теперь сотрудникам службы поддержки, отделов продаж или операторам контакт-центров не нужно переключаться между разными каналами и сервисами, чтобы ответить пользователю – весь диалог и история взаимодействия доступны в едином интерфейсе. Это обеспечивает не только ускорение обработки заявок, но и непрерывность коммуникации и повышение качества клиентского опыта.

Внедрение решения позволяет также автоматизировать обработку 80% обращений благодаря встроенному ассистенту на базе искусственного интеллекта. ИИ-помощник способен отвечать на типовые запросы на основе базы знаний заказчика, анализировать содержание диалогов и автоматически маршрутизировать обращения в зависимости от их тематики и сложности.

Сервис поддерживает интеграцию с популярными CRM-системами и мессенджерами, в том числе и с Max, и позволяет выстроить единое цифровое пространство для коммуникаций и данных.

«Новый сервис помогает бизнесу выстроить централизованную систему цифровых коммуникаций, подключать интеграции с наиболее популярными и актуальными мессенджерами и CRM-решениями, – отметил генеральный директор «МТС Exolve» Рамиль Биккужин. – Его запуск расширяет продуктовую линейку «МТС Exolve» в области цифровых коммуникаций и подтверждает фокус компании на развитии интеллектуальных решений для бизнеса».

