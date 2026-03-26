Медицинские организации Хакасии в три раза сократили время записи пациентов по телефону с помощью автосекретаря

МТС проанализировала востребованность сервиса «Виртуальная АТС» среди компаний Хакасии. В 2025 г. популярность продукта в республике выросла в три раза по сравнению с 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Среди хакасского бизнеса чаще всего виртуальную АТС подключают медицинские организации — на них приходится более 30% запусков. Автосекретарь выступает помощником в коммуникациях: помогает пациентам записаться на прием, уточнить время или отменить визит. В частности, в многопрофильном диагностическом центре «Медиком» благодаря внедрению виртуальной АТС обзвон нескольких сотен пациентов теперь занимает несколько минут, а время ожидания ответа оператора сократилось в три раза.

Далее следует ресторанный сегмент, где зафиксировано порядка 20% подключений умной телефонии. Среди самых популярных функций здесь — интеграция с CRM-системами, позволяющая создавать записи на каждый входящий звонок, передавать статистику и записи переговоров, а также отследить историю заказов конкретного клиента.

Замыкают тройку организаций, показывающих наиболее активный рост спроса на установку виртуальных АТС, компании, занимающиеся продажей строительных материалов, а также организации бюджетной сферы. Совокупно на них приходится более 25% подключений. Например, внедрение записи разговоров позволило сократить риски спорных ситуаций в «Центре кровли и фасада», а настройка короткой нумерации наладило оперативную связь между отделами и руководителем. В Управлении социальной поддержки населения Хакасии автосекретарь за несколько минут связывается с более 400 опекунами и попечителями и напоминает о необходимости сдачи отчета.

«Автоматическая телефонная станция обеспечивает голосовую связь через интернет, работая в облаке — по сути она способна заменить колл-центр, не требуя установки специального оборудования в офисе, следовательно, снижая затраты бизнеса на коммуникации с клиентами. Через единый рабочий номер, например, салон красоты или интернет-магазин может принимать звонки: автосекретарь перенаправляет вызовы на нужных специалистов независимо от их местоположения, а клиенты видят один городской телефон. Как итог: решение оптимизирует процессы внутри компании, снижает нагрузку на менеджеров и профильных специалистов, а также снижает количество неотвеченных звонков», — сказал директор МТС в Республике Хакасия Павел Фомин.