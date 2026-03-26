MCN Telecom добавил интеграцию с Elma365 на телеком-платформу

Оператор связи и разработчик программных решений MCN Telecom объявил о завершении прямой интеграции «Виртуальной АТС» с BPM-системой Elma365.

Экосистема Elma365 предоставляет компаниям возможности для автоматизации бизнес-процессов, помогает управлять взаимоотношениями с клиентами и сотрудниками, вести документооборот, а также взаимодействовать с государственными органами, включая ФНС, в рамках единого цифрового пространства.

Интеграция «Облачной АТС» MCN Telecom с Elma365 решает задачу по передаче данных о звонках в экосистему, позволяет прикреплять информацию о звонках к сделкам и контактам, автоматически назначать ответственных за работу с новыми и текущими клиентами.

При поступлении звонка с неизвестного номера система может автоматически создавать новый контакт или сделку, а также передавать в CRM запись разговора и/или файл с транскрибацией и результатами речевой аналитики.

Интеграция «Виртуальной АТС» MCN Telecom с Elma365 включает три основных этапа: Создание интеграции. На первом этапе необходимо создать интеграцию, заполнить необходимые данные в интерфейсе и добавить номера, подключенные к «Облачной АТС»; настройка правил обработки вызовов. На втором этапе задаются правила создания лидов для входящих и исходящих звонков: можно назначить ответственного по умолчанию, а также включить отправку результатов речевой аналитики клиенту; настройка пользователей. На третьем этапе заполняется список внутренних номеров, закреплённых за пользователями системы Elma365.

Подробная инструкция по настройке интеграции доступна в базе знаний MCN Telecom.

В портфолио компании MCN Telecom насчитывается более десяти прямых интеграций с системами CRM – как универсальными, так и профессиональными. Среди них: amoCRM, «Битрикс24», Yclients, retailCRM, «1С-Рарус», Elma365, Envybox, S2CRM и другие.