Крупный портовый оператор перевел сотрудников на КЭДО от VK Tech

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань (Краснодарский край), автоматизировала кадровый документооборот с помощью модульной платформы VK HR Tek от VK Tech. К КЭДО уже подключены более 3,5 тыс. сотрудников компании в разных регионах России, в том числе в Москве и на Таманской производственной площадке. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech.

Переход позволил сократить время выдачи справок и других заявок на отсутствие (отпуска, отгулы) в два раза, упростил взаимодействие с территориально распределенным персоналом и снизил нагрузку на HR-службу. До конца 2026 г. ОТЭКО планирует перевести на кадровый электронный документооборот до 7 тыс. сотрудников.

На первом этапе автоматизации ОТЭКО перевела в электронный формат заявки на все виды отсутствий — отпуска, отгулы, а также запросы справок и различных видов компенсаций, кроме того, была настроена рассылка расчетных листков. Все процессы доступны в мобильном приложении — это критично для производственной компании, где более половины сотрудников работают без постоянного доступа к стационарному компьютеру. Сейчас в разработке находятся заявки на дистанционную работу, электронный обходной лист, прием на работу и другие кадровые процессы.

Среди ключевых критериев выбора платформы КЭДО в ОТЭКО отмечают наличие мобильного приложения, возможность работы с распределенной управленческой структурой, высокие меры защиты персональных данных и готовность решения к быстрому внедрению в формате SaaS (программное обеспечение как услуга).

«КЭДО решил для нас задачу доступности кадровых процессов: сотрудники получили возможность подавать заявления через мобильное приложение, без необходимости личного визита в отдел кадров. Система исключила потерю документов и ускорила обработку заявок. Очень важно, что платформа соответствует нашим высоким стандартам информационной безопасности», — сказала ИТ-партнер ОТЭКО Наталья Гонта.

«По запросу ОТЭКО мы адаптировали решение под специфику компании, где большая доля персонала работает вне офиса, на портово-промышленных объектах. Результат подтверждает эффективность внедрения платформы: всю работу с КЭДО могут вести всего несколько специалистов отдела кадров», — сказала директор по продукту VK HR Tek Анастасия Лапина.

