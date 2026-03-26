Компания «Новые платформы» подвела итоги 2025 года

Российский разработчик и производитель радиоэлектронной продукции «Новые платформы» подвел итоги 2025 г. За истекший период компания увеличила штат на 10%. В финансовой структуре «Новых платформ» отсутствуют кредиты – компания развивается за счет собственных средств.

Одним из ключевых достижений 2025 г. для компании стал запуск новой технологической линии производства. Благодаря этому в ближайшее время «Новые платформы» смогут нарастить выпуск продукции, поскольку производительность линии позволяет увеличить эффективность работы в 5-10 раз. Это также дает технологическую независимость, как при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, так и при серийном производстве.

Собственное производство электронных модулей дает возможность не только решать задачи быстрой проверки гипотез при разработке в рамках НИР и ОКР, но и производить до 40 тыс. различных серийных изделий в год.

«Помимо наращивания объемов производства, в 2026 г. мы планируем закончить создание и сертифицировать четыре новых изделия, а также разработать прототип высокопроизводительной платформы NP-6005», – отметил генеральный директор «Новых платформ» Олег Минаков.

В 2025 г. компания показала рост в производстве аппаратных платформ высокопроизводительного сегмента. Так, за 12 месяцев было выпущено на 23% больше изделий, чем в 2024 г. При этом значительно увеличилось количество заказчиков продукции компании, и в число клиентов «Новых платформ» вошли лидеры ИТ- и ИБ-отраслей России.

На сегодняшний день продукция российских производителей радиоэлектроники, в том числе «Новых платформ», наиболее востребована в секторах, где предъявляются высокие требования к надежности и безопасности сетевой инфраструктуры. Это промышленность и энергетика (АСУ ТП, сети для автоматизации), государственный сектор, финансовый сектор и транспорт.

«Положительные результаты прошлого года связаны с активной работой компании над продуктовой линейкой. Мы запустили два новых направления изделий, а также реализовали три крупных проекта с нашими партнерами. Также успехи связаны с расширением клиентской базы, в особенности с привлечением крупнейших игроков технологической отрасли, поскольку для них крайне актуальны высокопроизводительные платформы, выпускаемые нашей компанией», – сказал Олег Минаков.