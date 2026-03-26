«Евраз ЗСМК» внедрил цифровую систему контроля фракционного состава известняка

В цехе обжига извести (ЦОИ) «Евраз ЗСМК» запущена умная система мониторинга гранулометрического состава известняка. Об этом CNews сообщил представитель «Евраза». Решение в режиме реального времени отслеживает размер гранул на конвейерной ленте и сигнализирует о появлении некондиционных фракций, что позволяет поддерживать стабильно высокое качество продукции.

Для качественного обжига известняка критически важно использовать гранулы размером 40–80 мм. Отклонение от этих параметров приводит к дефектам: недостаточный обжиг снижает качество извести, а пережог вызывает спекание в комки и делает работу печи нестабильной.

Ранее контроль за разделением сырья на грохотах был затруднен. Новая система, разработанная специалистами «ЕвразТехники ИТ», позволяет в непрерывном режиме фиксировать поток известняка, анализировать размер гранул с измерением до десяти диагональных сечений на каждой из них, отображать средний объем сырья и процент некондиции (норма — не более 10%), а также подсвечивать и выделять цветом фракции, не соответствующие заданным параметрам.

Благодаря внедрению цифровой системы в цехе обжига извести аномалии выявляются моментально, а производственный персонал оперативно реагирует на сбои, обеспечивая стабильную работу оборудования. Прогнозируемый экономический эффект составит до 11,9 млн рублей в год. Известь, полученная в ЦОИ, используется в сталеплавильном производстве «Евраз ЗСМК» для очистки стали от примесей.