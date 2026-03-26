Эксперты МТС оценили готовность Хабаровского края к переходу на 5G

Аналитики МТС изучили парк смартфонов в сети компании в Хабаровском крае, чтобы оценить технологическую готовность региона к внедрению связи нового поколения. Данные показывают, что жители края активно переходят на современные устройства, имеющие поддержку частот, перспективных для 5G в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По состоянию на декабрь 2025 г. доля смартфонов с поддержкой перспективных частот в сети МТС в Хабаровском крае составляла 33%. За 2025 г. показатель вырос более чем на треть (с 24% в декабре 2024 г.). Таким образом, уже каждый третий смартфон в сети МТС в регионе обладает техническим потенциалом для работы в сетях нового поколения.

Среди регионов Дальнего Востока самый высокий уровень оснащенности абонентов такими устройствами отмечается в Чукотском АО (46%), который также входит в общероссийский топ регионов по этому показателю. Высокие доли демонстрируют Магаданская область (42%), Камчатский край (40%), Сахалинская (39%) и Приморский (38%) края.

«Рост числа современных смартфонов в Хабаровском крае — это отражение цифровой зрелости пользователей и их запроса на технологии будущего. Несмотря на все внешние обстоятельства, МТС продолжает готовить инфраструктуру к технологическому скачку. В Хабаровском крае уже сегодня есть необходимая базовая инфраструктура и оборудование для развертывания сетей нового поколения. Когда будут созданы регуляторные условия, мы сможем реализовать этот потенциал в интересах жителей и бизнеса края», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

