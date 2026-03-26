ДОМ.РФ представил девелопменту Самарской области решения для цифровой трансформации

На стратегической сессии в Самаре эксперты компании «ДОМ.РФ Технологии» (входит в группу ДОМ.РФ) презентовали региональным застройщикам комплексные инструменты цифровизации девелоперского цикла – от предпроектного анализа до эксплуатации. Мероприятие стало площадкой для обсуждения актуальных вызовов отрасли и знакомства с возможностями цифровой экосистемы, которую ДОМ.РФ развивает как институт развития жилищной сферы.

«Региональные застройщики демонстрируют высокую готовность к цифровой трансформации. Наша задача – предложить им понятные, проверенные решения и чёткую дорожную карту для движения вперёд. Мы видим большой потенциал для совместной работы: вместе с партнёрами мы помогаем пройти путь от диагностики до внедрения, используя инструменты, которые уже доказали свою эффективность в масштабных проектах. Для Самарской области, где строительный бизнес активно развивается, мы готовы предложить экспертизу и поддержку, чтобы каждый девелопер мог уверенно выстраивать свою цифровую стратегию», – отметил Александр Лукьянов, генеральный директор «ДОМ.РФ Технологии».

В ходе сессии были представлены результаты масштабного исследования цифровой зрелости застройщиков Самарской области, проведённого отраслевым консалтинговым центром «ДОМ.РФ Технологии» «Эксперт.дом.рф». В исследовании приняли участие 29 девелоперов – половина от общего числа застройщиков региона. Оно охватило компании всех категорий: малые (до 20 тыс. кв м), средние (20–50 тыс. кв м) и крупные (более 50 тыс. кв м). Средний интегральный показатель цифровой зрелости в регионе составил 30%, что соответствует базовому уровню. При этом крупные девелоперы демонстрируют более высокие результаты – 48% (средний уровень), тогда как малые и средние компании только начинают системный подход к цифровизации.

На сессии представили ключевые инструменты экосистемы «ДОМ.РФ Технологии», охватывающие все этапы девелоперского цикла. Сервис «ПроДома» предоставляет застройщикам аналитику рынка недвижимости – от данных о новостройках и ипотечных ставках до стройготовности объектов – для принятия обоснованных решений уже на предпроектном этапе. API ЕИСЖС открывает доступ к данным Единой информационной системы жилищного строительства, позволяя проводить конкурентный анализ, выявлять проблемные жилые комплексы и находить перспективные проекты для финансирования. Маркетплейс недвижимости помогает управлять продажами: публиковать квартиры на наш.дом.рф, оперативно обновлять карточки через XML-фиды и настраивать интеграции через API. Платформа «Цифровой контроль строительства» (ЦКС) обеспечивает управление проектами с применением BIM/ТИМ, прозрачность стройки, технический документооборот и контроль по модели в соответствии с законодательством. Ещё один инструмент линейки – DOM.IDP, платформа интеллектуальной обработки документов на базе ИИ, которая извлекает данные из любых документов, автоматизирует рутинные процессы и может быть развернута как в облаке, так и в контуре компании. Кроме того, в рамках экосистемы «ДОМ.РФ Технологии» активно развивается технологическое партнёрство, объединяющее ведущих российских разработчиков для формирования комплексных решений под ключ.

Исследование, представленное на сессии, показало, что у девелоперов Самарской области есть значительный потенциал для роста. Сегодня в регионе 28% компаний применяют технологии информационного моделирования (ТИМ/ВИМ), а технологии искусственного интеллекта используют 17% застройщиков. Внедрение CRM-систем для управления продажами, которое напрямую влияет на финансовые результаты, освоили 45% компаний. При этом 93% персонала открыты к использованию цифровых инструментов, а 83% девелоперов ещё только предстоит сформировать стратегию цифровизации.

Команда «Эксперт.дом.рф» разработала для застройщиков региона рекомендации по построению базового ИТ-ландшафта, адаптированного под масштаб бизнеса. Для малых и средних компаний предложены решения, позволяющие сохранить эффективность команды без кратного увеличения штата. Для крупных девелоперов – инструменты управления качеством и рентабельностью на всех этапах строительства.

Участники стратегической сессии отметили, что представленные решения и аналитика станут надёжной опорой для дальнейшего развития жилищного строительства в регионе. Так, на мероприятии был подписан меморандум о сотрудничестве по повышению уровня цифровой зрелости девелоперов между «ДОМ.РФ Технологии» и Минстроем Самарской области. Кроме того, «Эксперт.дом.рф» продолжит работу с застройщиками Самарской области в формате индивидуальных консультаций и совместных проектов по внедрению цифровых технологий.

