Больше трети смартфонов в Новосибирске поддерживают 5G

Компания МТС проанализировала данные о 5G смартфонах, зарегистрированных в мобильной сети. По данным аналитиков МТС, сегодня 37% от всех смартфонов в сети МТС обладают функционалом 5G*. Показатель в Новосибирске соответствует общероссийскому — здесь 34% смартфонов поддерживают самый современный стандарт. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По мере обновления парка устройств доля 5G смартфонов в столице Сибири постоянно растет — в декабре 2025 г. она составляла 33%, в декабре 2024 г. — 26%. На сегодня в первой пятерке регионов с наибольшим проникновением 5G смартфонов в абонентскую базу — Чеченская Республика с долей 50%, Чукотский АО — 49%, Республика Дагестан — 48%, Таймырский АО — 46% и Ямало-Ненецкий АО — 45%.

В настоящий момент в сети МТС топ-10 брендов 5G-смартфонов представлены брендами Apple (54% от всех 5G устройств), Samsung (20,1%), Xiaomi (11,3%), Realme (3,3%), Tecno (1,2%), Vivo и OnePlus (по 0,8%), Google (0,6%), Sony и Asus (по 0,1%).

*Приведена информация по 5G-смартфонам с поддержкой частотных диапазонов n1 и n79, которые запланированы к распределению в России. Данные в пресс-релизе не означают, что все зарегистрированные в сети компании 5G-смартфоны будут в будущем работать в коммерческих 5G сетях МТС, т.к. активация функционала 5G зависит от производителя.