Более 90% компаний не получают системной отдачи от ИИ

Более 90% российских компаний пока не получили системной отдачи от внедрения искусственного интеллекта и остаются на стадии пилотных проектов или экспериментов. При этом ключевыми барьерами внедрения становятся не технологии, а внутренние процессы компаний и организационная готовность. К таким выводам приводят данные опроса, проведенного аналитическим порталом «ИТ-инфраструктура» среди 140 руководителей ИТ-подразделений компаний из финансового, промышленного, телекоммуникационного, госсектора и ИТ-сектора. В рамках опроса участники могли выбирать несколько вариантов ответа. Об этом CNews сообщили представители портала портал «ИТ-инфраструктура».

Картина распределения ответов показывает, что рынок находится в переходной фазе. Только 8% компаний уже фиксируют ощутимый экономический эффект от внедрения ИИ — рост выручки, снижение затрат или повышение продуктивности, тогда как 20% отмечают косвенные результаты. При этом наибольшая доля — 45% респондентов — сосредоточена на стадии пилотов и локальных внедрений, где отдельные кейсы демонстрируют потенциал, но не масштабируются на уровень всей организации. Еще 24% прямо указывают, что затраты на ИИ пока превышают измеримую пользу, а 29% компаний только планируют внедрение и не могут оценить его эффективность. Таким образом, рынок ИИ в корпоративном сегменте находится на стадии формирования системной отдачи: интерес к технологиям уже сформирован, но масштабирование остается ключевым вызовом.

Никита Векессер, лидер продукта Nova AI, Orion soft: «Компании начинают осознавать, что пилотные проекты — это только первый шаг. Без системного подхода, четких KPI и закрепленной ответственности добиться реальной окупаемости невозможно».

При этом основное ограничение лежит не в плоскости технологий. Так, 57% участников опроса называют ключевым ограничением внутренние процессы — сложные согласования, требования безопасности и комплаенса, тогда как 43% указывают на недостаточную готовность ИТ-инфраструктуры, включая вычислительные мощности, сети и системы хранения данных. Это подтверждает, что даже при наличии технологической базы компании сталкиваются с организационными ограничениями, которые замедляют масштабирование.

Интеграция ИИ требует комплексного подхода и сопоставима по сложности с внедрением ERP- или CRM-систем, подчеркивает Тимур Гумеров, инженер-исследователь ФГАУ «ЦИТ». «Интеграция ИИ по своей сложности сопоставима с внедрением ERP- или CRM-систем и требует комплексной подготовки — от архитектуры до организационных процессов и команд», — сказал эксперт.

На фоне этих ограничений бизнес все более прагматично подходит к выбору технологий. В приоритете — решения, которые можно быстро внедрить и масштабировать. Так, 68% респондентов считают ключевым фактором производительность и технологическую зрелость решений, а 64% — стоимость и окупаемость инвестиций. Поддержка экосистемы российских вендоров и соответствие требованиям регуляторов играют менее значимую роль — их отметили по 27% участников опроса. Это указывает на смещение фокуса с формального соответствия требованиям к реальной эффективности и возможности масштабирования.

«Сегодня рынок делает выбор в пользу зрелых решений, которые можно быстро внедрить и масштабировать. Это снижает риски и ускоряет получение бизнес-эффекта», — отметил Глеб Маркевич, ведущий менеджер продукта Yadro.

Особенно ярко этот тренд проявляется в подходе к построению инфраструктуры. Вместо долгих и затратных попыток создать собственные уникальные платформы, компании все чаще отдают предпочтение готовым промышленным решениям. «Многие компании осознают, что создание собственной инфраструктуры для ИИ экономически невыгодно. Они выбирают готовые решения, которые позволяют сократить сроки внедрения и снизить риски», — сказал Александр Рожков, руководитель подразделения «К2 НейроТех».

Переход к масштабному внедрению ИИ, по мнению участников опроса, будет напрямую зависеть от развития прикладных сценариев, таких как автоматизация процессов, анализ данных, клиентский сервис — с этим согласны 54% респондентов. Еще 27% связывают развитие рынка с усилением государственной поддержки, тогда как 15% делают ставку на развитие отечественных инфраструктурных решений и моделей. При этом лишь 4% считают, что рынок пока опирается скорее на точечные кейсы, чем на тиражируемые модели внедрения.

Роль государства в развитии ИИ уже сегодня заметна и, по словам Ольги Минеевой, и.о. руководителя комитета по ИИ Ассоциации «Руссофт», будет только усиливаться: «Государство активно стимулирует развитие ИИ через формирование спроса и применение различных мер поддержки. Это помогает компаниям быстрее адаптироваться к новым условиям и внедрять современные технологии».

Дополнительным драйвером становится и изменение отношения бизнеса к ИИ как к инструменту, а не эксперименту. Евгений Мальцев, директор департамента развития ИТ ФГ БКС: «Бизнесу уже недостаточно технологий как таковых — ключевым становится их прикладная ценность и способность масштабироваться внутри компании».

В этих условиях компании ищут способы снизить риски и ускорить внедрение. Одним из таких инструментов становятся программно-аппаратные комплексы (ПАК). Их использование позволяет сократить сроки запуска проектов, быстрее проверять гипотезы и переходить к масштабированию. Кроме того, ПАКи снижают затраты за счет заранее интегрированных компонентов и делают проекты более предсказуемыми с точки зрения сроков и бюджета. Унификация решений также снижает зависимость от дефицитных специалистов и упрощает управление инфраструктурой.

Таким образом, рынок ИИ в России переходит от стадии интереса к стадии прагматичного внедрения, где ключевым фактором успеха становится способность компаний выстраивать комплексный подход — от организационной готовности до выбора зрелых технологических решений — и быстро масштабировать успешные кейсы.