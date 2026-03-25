CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Интернет Цифровизация Искусственный интеллект
|

Yandex B2B Tech выделит бизнесу 500 млн руб. на разработку и внедрение ИИ-агентов

Yandex B2B Tech запустила Yandex AI Studio Boost – программу поддержки ИТ-компаний для внедрения ИИ в свои продукты. Участники могут получить грант до 1 млн руб. на разработку ИИ-агентов и других решений на платформе Yandex AI Studio. Также они получат экспертную и маркетинговую поддержку «Яндекса» при разработке и дистрибуции своих продуктов, а после истечения гранта – скидку до 70% до полугода на дальнейшую работу с платформой. Всего компания планирует выделить на поддержку бизнеса 500 млн руб. Подать заявку на участие можно через форму на сайте программы. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Программа предназначена для компаний, которые уже разрабатывают собственные цифровые продукты для внешнего рынка и планируют встроить в них возможности искусственного интеллекта. Она подойдет как стартапам, так и крупным корпорациям, которым необходимо безопасно масштабировать ИИ-решения на широкую аудиторию.

Уже известны первые участники программы: с ее помощью интегратор R77.ai создаст ИИ-систему строгой проверки документов для банков, страховых и девелоперов, которая сокращает время проверки до нескольких минут. Компания Noumy.ai запустит новые возможности на ИИ-платформе для рекрутеров, которая анализирует информацию о кандидате и его поведение во время собеседовании. Консалтинговая компания GO2AI планирует запустить ИИ-агентов для планирования и контроля исполнения стратегии компании: от анализа совещаний и постановки задач до контроля динамики и результатов. В рамках пилота с промышленным холдингом платформа уже сократила цикл принятия управленческих решений с нескольких дней до часа.

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

«Мы несколько лет активно поддерживаем стартапы: в рамках программы Cloud Boost мы уже выделили 625 млн руб. на использование облачной инфраструктуры. Сейчас мы видим растущий спрос на разработку индустриальных ИИ-приложений и агентских систем, и наша цель – помочь бизнесу быстрее запускать такие решения. Поэтому мы запустили новую программу, которая позволит снизить стоимость создания ИИ-агентов и приложений, а также ускорить выход новых сервисов на рынок», – сказал руководитель направления стартап-программ и новых коммерческих инициатив в Yandex Cloud Никита Ражев.

Участники программы смогут потратить грант в течение полугода на любые технологии Yandex AI Studio. На платформе доступно более 30 собственных и опенсорсных генеративных моделей, включая Alice AI LLM, DeepSeek V3.2 и Qwen3-235b, а также инструменты для создания ИИ-приложений. Например, агентский поиск по документам, аудио- и видеофайлам и интернету, а также инструмент для запуска кода – для анализа данных, генерации графиков и т.д. Также участники программы смогут получить софинансирование маркетинговых активностей для продвижения своих продуктов и разместить их в маркетплейсе внешних решений Yandex Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

