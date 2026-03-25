Центр эмиссии карт СКУД

Компания «ААМ Системз» представляет решение, которое меняет подход к управлению криптографическими ключами в системах контроля доступа. «Центр эмиссии карт СКУД» — это архитектурная модель, позволяющая обновлять ключи без физического изъятия карт, устраняя одно из ключевых ограничений отрасли. Об этом CNews сообщили представители «ААМ Системз».

В современных СКУД карты Mifare Plus SL3 и DESFire являются носителями криптографических ключей, от которых зависит безопасность всей системы. Традиционный процесс их обновления требует сбора карт, плохо масштабируется и создает операционные риски, особенно на крупных объектах.

Решение «ААМ Системз» предлагает переход к распределенной модели: обновление ключей выполняется через доверенную инфраструктуру, без изъятия карт, при сохранении централизованного контроля и высокого уровня защиты. Администратор загружает новые ключи в систему, после чего пользователь самостоятельно обновляет карту через терминал — с проверкой, установлением защищенного соединения, подтверждением операции и записью нового ключа. Все действия фиксируются и контролируются системой.

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники
От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники Бизнес

Основу решения включает терминал ААМ-RAS-256, контроллеры AAM-LAN и программные комплексы APACS / LyriX. При этом терминал ААМ-RAS-256 может использоваться и для других задач — от управления тревогами до контроля доступа к оборудованию.

«Центр эмиссии карт СКУД» формирует новый, масштабируемый подход к управлению ключами, объединяя централизованный контроль, распределенное выполнение и высокий уровень безопасности.

Другие материалы рубрики

Слепая зона российского FMCG-рынка: почему без системы управления жизненным циклом продукта работают в убыток

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Без шума и пыли: что умеет новый потоковый сканер из России

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные ИИ-сервисы для продуктивной работы: выбор ZOOM

Лучшие бесплатные видеоредакторы для смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/