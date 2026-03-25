«СП.АРМ» выпустила МИС qMS 25.2 с новым интерфейсом и расширенным функционалом для управления клиникой

Компания «СП.АРМ», разработчик медицинской информационной системы qMS, объявила о релизе 25.2. В обновлении появились возможность перехода на улучшенный, значительно оптимизированный интерфейс, новые инструменты для планирования операций, управления медикаментами и назначениями, а также расширенные возможности в существующей функциональности.

В релизе 25.2 пользователи получили доступ к обновленному дизайну интерфейса в формате карточек. Переключение со старой версии на новую и обратно осуществляется одной кнопкой. В новом интерфейсе упрощена навигация, а работа с пациентом сосредоточена в одной области, что ускоряет доступ к ключевым функциям.

Юлия Кердяшова, ведущий системный аналитик компании «СП.АРМ», сказала: «В дальнейшем мы планируем поэтапно преобразовать остальные экраны в новый интерфейс, последовательно улучшая удобство и логику работы, визуальную чистоту, а также обеспечивая единообразный стиль».

В блоке «Финансы» появилась возможность перевода предоплат между договорами и печати конкретных договоров. В блоке «Назначения» реализована функция назначения услуг между разными юридическими лицами, что позволяет организовать сквозную запись в рамках единой ИТ-инфраструктуры при сохранении финансовой и юридической независимости каждой организации. Функционал «План лечения» теперь позволяет сохранять услуги с индивидуально указанными источниками финансирования и обеспечивать корректный подсчет итоговой суммы по видам оплаты. Теперь для пациента, который может оплачивать услуги разными способами, появилась возможность расчета планируемого лечения по разным источникам финансирования.

Операционный план, успешно прошедший бета-тестирование в предыдущем обновлении, был улучшен и дополнен новыми инструментами. Теперь в МИС qMS появилась возможность учитывать расписание всех участников операции, информируя о занятости врача в других операционных. В блоке госпитализации произошли изменения, помогающие быстрее работать с инфузией, легче контролировать списание препаратов и наличие медикаментов на складе.

С релизом 25.2 в МИС появилась возможность оформить первый и второй этапы диспансеризации для маломобильных граждан в стационаре в одном эпизоде.

Для оформления диспансеризации пациенту проводится госпитализация в рамках стандартного процесса, а для работы с услугами по диспансеризации используется закладка «Осмотры».

В блоке «Склад» реализован инструмент для изменения мест хранения и поиска по ним, что упрощает сортировку товаров. Добавлена закладка «Графики поставок» для создания и поэтапного оформления графика поставок по контракту. Оптимизирована работа с медикаментами: внесен ряд улучшений, помогающих контролировать, распределять и назначать медикаменты пациенту.

Закладка «Прививочная карта» переименована в «Иммунизацию» и получила расширенный функционал. В подзакладке «Календарь вакцинации» отображаются состояние вакцинации, номер и дата выполнения прививки, добавлены фильтры по типу, состоянию вакцинации и инфекции, а также кнопки «Детский календарь» и «Медотводы». Система предупреждает о нарушениях правил вакцинации.

Новая закладка «Оборудование» объединяет учет и контроль оборудования, его технического обслуживания, ремонта и связанной документации. Пользователи могут отслеживать устранение неисправностей непосредственно в системе.

В релизе реализована возможность корректировки электронных медицинских документов, а также добавлены 16 новых шаблонов СЭМД, включая протоколы различных видов исследований, направления на госпитализацию и карты.

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/