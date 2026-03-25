«СДИ Софт» и Tera объявляют о партнерстве в сфере цифровизации управления ИT-инфраструктурой

«СДИ Софт», российский разработчик решения для технического учета инфраструктуры (в том числе класса DCIM), и компания Tera, дистрибьютор ИТ оборудования и ПО, и, объявляют о заключении дистрибьюторского соглашения. В рамках сотрудничества Tera будет продвигать программный продукт «СДИ Базис» – модульный унифицированный продукт для технического учета и документирования инфраструктуры, ресурсов и услуг для операторов ЦОД и связи, а также служб ИТ. Об этом CNews сообщили представители компании Tera.

На фоне всеобщей цифровизации многие крупные компании и госорганизации сталкиваются с проблемой разрозненности данных об ИТ-активах, инженерных и телекоммуникационных сетях. Информация хранится в офлайн-источниках, что усложняет планирование, эксплуатацию и диагностику аварий. Продукт «СДИ Базис» решает эту задачу, позволяя оцифровать и централизовать все данные об инфраструктуре на единой платформе. Решение уже используется такими компаниями, как ФНС России, ОАО «РЖД» и ПАО «МТС».

Партнерство с Tera позволит «СДИ Софт» расширить свое присутствие на российском рынке, используя партнерскую сеть и компетенции дистрибьютора.

«Наше решение «СДИ Базис» уже зарекомендовало себя как надежный инструмент для управления инфраструктурой. Партнерство с Tera обеспечит масштабируемую дистрибуцию, позволит нам усилить позиции на рынке и предложить интегрированные решения, обеспечивающие максимальную эффективность управления инфраструктурой», – сказал Евгений Кривоносов, генеральный директор «СДИ Софт».

Андрей Телюков, TData: Самый сложный барьер при переходе на отечественные аналитические платформы — дефицит ресурсов

В Tera, в свою очередь, отмечают высокий спрос со стороны партнеров-интеграторов на проверенные отечественные решения, способные решать комплексные задачи по управлению ИТ-ресурсами.

«Проблема разрозненного учета ИТ-активов – одна из самых острых для крупных предприятий. «СДИ Базис» – это именно тот уникальный инструмент, который нужен рынку прямо сейчас. Партнерство с СДИ Софт позволяет нам предложить нашему каналу не просто еще один продукт, а зрелое, проверенное решение с более чем 600 внедрениями. Мы уверены, что наш опыт в построении комплексных проектов поможет партнерам успешно внедрять «СДИ Базис», решая насущные задачи их заказчиков в частности, по цифровизации и повышению эффективности эксплуатации ЦОД», – отметила Юлиана Павлова, директор департамента программного обеспечения Tera.

Другие материалы рубрики

Замена виртуальных рабочих мест в атомной отрасли: что потребовалось для перехода

Британский разработчик ARM представил первый за 35 лет собственный процессор — «убийцу» Intel и AMD

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

Совфед готовит введение «санитарных правил» для ИИ в образовании

Как дата-сеты, софт и экзоскелеты становятся новой инфраструктурой робототехники для бизнеса

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета «CNews FORUM Кейсы 2026». Первые спикеры уже определены

Наука

В 60 000-летних орудиях каменного века обнаружен самый древний в мире яд

Ученые предупреждают — Wi-Fi легко превратится в невидимую систему массового наблюдения даже при отсутствии гаджетов

Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/