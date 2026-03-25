С платформой «Астра Мониторинг» компания «Диагностика-М» объединила сотни устройств в общем контуре

Компания «Диагностика-М», отечественный производитель инспекционно-досмотрового оборудования под маркой ТСНК, внедрила платформу комплексного мониторинга «Астра Мониторинг» от «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

После анализа доступных на рынке вариантов специалисты клиента остановились на «Астра Мониторинг», так как она способна наиболее полно удовлетворить их потребности. Пилотный проект стартовал в начале 2025, и платформу полгода тестировали: оценивали совместимость компонентов со своим ИТ-ландшафтом, удобство интерфейса и полноту данных, получаемых по протоколу SNMP. Когда все проверки завершились успешно, был утвержден бюджет, и в октябре приступили к промышленному развертыванию. Команда «Диагностики-М» подготовила серверную группировку и обеспечила сетевой доступ, а разработчик установил, а затем настроил серверную часть и агенты.

Оборудование подключали поэтапно. Сначала добавили SNMP-устройства: камеры видеонаблюдения, коммутаторы, точки доступа и принтеры. Далее на серверы, в том числе виртуальные, инсталлировали агенты. К моменту запуска в эксплуатацию под контролем были 25 серверов и около 200 девайсов, передающих информацию по SNMP. Процесс подключения новых объектов стал непрерывным: их все сразу заводят в систему по готовым шаблонам.

Важным фактором при выборе платформы стало применение технологий ИИ по принципу AI-Ready. Благодаря алгоритмам машинного обучения система самостоятельно обнаруживает аномалии, сокращая время на ручной анализ до 80%. На основе исторических данных платформа прогнозирует потенциальные инциденты, помогая предотвращать простои оборудования до их возникновения. Кроме того, подход AI-Ready позволил заказчику допустить к анализу данных логов современные LLM и использовать интеллектуальный инструмент для автоматической обработки больших объёмов информации из системных логов.

Результаты заказчик смог оценить уже в первые месяцы: вместо нескольких разрозненных консолей он получил единый интерфейс, где визуализирована вся инфраструктура. Гибкая система уведомлений позволяет выявлять проблемы в момент их возникновения, что критически важно, когда время реакции не должно превышать три часа. Благодаря удобным дашбордам и интерфейсу логов рядовой персонал ИТ-отдела может сам отслеживать состояние систем, и руководителю не приходится лично все контролировать. «Астра Мониторинг» помогает выявлять уязвимые участки, что закладывает основу для смены реактивного обслуживания на прогнозное.

Компания планирует расширять контур по мере строительства новых производственных комплексов и наращивать отказоустойчивость системы. Встроенные возможности работы с логами, метриками и трассировками создают базу для развития прогнозной аналитики и перехода к предиктивному обслуживанию.

«Инфраструктура «Диагностики-М» — от конструкторского бюро до производственной площадки — это сложный организм из тысяч компонентов, где каждый сервер, камера и сетевой коммутатор должны работать, как швейцарские часы. «Астра Мониторинг» стала для нас тем самым недостающим звеном, которое превратило разрозненные данные в цельную осмысленную картину. Теперь мы видим не просто метрики, а реальное состояние всей системы, при этом уведомления позволяют предупреждать сбои до того, как они станут критическими. Это не просто контроль, а уверенность, что технологии, которые защищают миллионы людей, сами находятся под надежным присмотром», — сказал Николай Тутов, руководитель ИТ-отдела ООО «Диагностика-М».

«Кейс с «Диагностикой-М» — это яркий пример того, как сложная территориально распределенная инфраструктура с жесткими ИБ-требованиями получает единый центр управления. Для нас было принципиально важно не просто предоставить инструмент сбора метрик, а создать решение, которое органично впишется в ИТ-ландшафт организации, работающей с объектами КИИ», — сказал Илья Захаров, директор департамента мониторинга «Группы Астра».