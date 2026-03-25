Приложение защищенной корпоративной платформы Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore

Мобильное приложение корпоративной системы обмена и синхронизации файлов Valo Cloud для ОС «Аврора» опубликовано в RuStore. Решение объединяет защищенное облачное хранилище, синхронизацию данных и удобный доступ к документам с любых устройств. Об этом CNews сообщил представитель «Открытой мобильной платформы».

Valo Cloud — это российская On-prem/SaaS-защищенная корпоративная платформа класса EFSS (Enterpise File Sharing and Synchronization) для хранения, синхронизации, обмена файлами и совместного редактирования с упором на контроль и безопасность, разработанное для бизнеса и госкомпаний. Обеспечивает высокий уровень защиты и контроля над файлами, может развертываться в инфраструктуре заказчика и подходит для компаний, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности.

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.