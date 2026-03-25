Подтверждена совместимость «АльтерОС» с программой «Гранд-Смета»

Компания «Алми Партнер» и МГК «Гранд» завершили комплексное тестирование операционной системы «АльтерОС» с программным комплексом «Гранд-Смета» для автоматизации определения сметной стоимости строительства и учета выполненных работ. Об этом CNews сообщил представитель «Алми Партнер».

Результаты испытаний подтвердили, что решения могут использоваться в единой информационной среде без дополнительных доработок и обеспечивают корректную работу функций «Гранд-Смета» в среде «АльтерОС», включая расчет сметной стоимости в соответствии с действующей методикой и формирование отчетной документации. Использование «АльтерОС» и «Гранд-Смета» в единой инфраструктуре помогает строительным, проектным и экспертным организациям, а также государственным заказчикам, обеспечить непрерывность сметных процессов, централизованное администрирование рабочих мест и соответствие требованиям по применению российского программного обеспечения, что особенно актуально для государственных заказчиков и компаний строительной отрасли.

«АльтерОС» — российская операционная система на базе Linux, включенная в реестр отечественного ПО. Система обеспечивает широкий набор инструментов для администрирования, совместимость с отечественными и зарубежными прикладными программами, а также высокую производительность даже на маломощных устройствах.

«Гранд-Смета» — профессиональный программный комплекс для автоматизации определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, а также учета выполненных работ. Продукт сертифицирован в системе ГОСТ Р Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и ориентирован на работу с действующими нормативными базами, включая методику, утвержденную приказом Минстроя России №421/пр от 4 августа 2020 г.

«Рынок строительства и инфраструктурных проектов сегодня предъявляет повышенные требования к прозрачности и обоснованности сметной стоимости. Совместимость "Гранд-Сметы" с нашей операционной системой — важный шаг к формированию устойчивой, технологически независимой среды для участников строительной отрасли. Мы расширяем функциональные возможности "АльтерОС" и даем заказчикам возможность выстраивать полностью отечественные контуры сметных расчетов и управления проектами», — отметил Станислав Орлов, технический директор «Алми Партнер».

